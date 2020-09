Rallye d'Allemagne annulé, la Sardaigne déplacée pour éviter un clash avec la F1

La manche sur asphalte du WRC, qui devait se tenir dans le sud-ouest de l'Allemagne, est donc la dernière en date à être annulée dans cette saison de Rallye qui peine à se relancer en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. L'épreuve devait être la sixième du calendrier remanié mais ses dirigeants ont finalement renoncé à aller contre les restrictions des autorités locales interdisant les rassemblements de plus de 350 personnes.

Dans le cadre du programme à nouveau retravaillé, qui comptera notamment des manches qui n'étaient à l'origine pas prévues comme en Estonie et en Belgique, le Rallye de Sardaigne va de son côté être avancé de trois semaines et se tiendra du 8 au 11 octobre.

Les promoteurs ont indiqué que cela était pour éviter le clash avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui se tiendra à Imola du 30 octobre au 1er novembre. De plus, avancer l'épreuve permettra également d'avoir une météo plus stable et chaude pour cette épreuve sur terre tout en disposant d'un plus grand ensoleillement.

Angelo Sticchi Damiani, président de l'Automobile Club d'Italia, a déclaré : "Au sein de l'ACI, nous avons travaillé dur pour redéfinir les nouvelles dates du Rallye de Sardaigne 2020. Il n'a pas été facile de trouver les bonnes dates qui pourraient répondre aux besoins de toutes les parties prenantes et qui pourraient bien convenir à la région Sardaigne."

"En cette année très difficile, l'ACI a voulu, comme l'ont déjà montré les GP de Formule 1 à Monza, au Mugello et à Imola, protéger le sport automobile national et international en confirmant également notre compétition. Je remercie personnellement la région Sardaigne pour son soutien absolu à la réalisation de tout cela."

La saison de WRC devrait reprendre en Estonie la semaine prochaine, cinq mois après que le championnat a été interrompu en raison du nouveau coronavirus. Le sextuple champion Sébastien Ogier est actuellement en tête du classement avec 62 points, soit huit de plus que son coéquipier chez Toyota, le Gallois Elfyn Evans.

Calendrier 2020 du WRC

23-26 janvier Monte-Carlo 13-16 février Suède 12-15 mars Mexique 4-6 septembre Estonie 18-20 septembre Turquie 8-11 octobre Sardaigne 19-22 novembre Belgique

