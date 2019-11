Le Rallye du Chili 2020 officiellement annulé

Suite à une réunion qui s'est tenue ce jeudi au Chili, en présence des autorités locales ainsi que des représentants de la Fédération Chilienne de l'Automobile et des promoteurs de l'épreuve, le Rallye du Chili a été officiellement suspendu. Cette décision signifie que la manche n'aura pas lieu en 2020, tout en conservant l'espoir de faire son retour l'année suivante.

Le Rallye du Chili 2020 devait avoir lieu du 9 au 12 avril et constituer la quatrième épreuve du calendrier, mais il fait les frais de la crise et de la contestation sociales dans lesquelles est plongé le pays depuis plusieurs semaines. Les organisateurs estiment que dans cinq mois, rien ne pourrait garantir un "climat adéquat" pour la tenue d'un tel événement.

"Cette annulation ne veut pas dire que nous ne pourrons pas organiser l'événement en 2021, nous avons non seulement l'expérience mais aussi encore plus d'envie de le faire et d'améliorer ce que nous avons fait cette année", a insisté Mauricio Melo, président de la Fédération Chilienne de l'Automobile.

"La décision a été prise d'attendre une année pour retrouver le Championnat du monde", ont ajouté les organisateurs. "Nous avons discuté avec la FIA et le WRC en Allemagne, et ils ont heureusement compris ce qui se passait et nous ont autorisés à annuler la date de 2020 et à reprendre le contrat établi sur trois ans."

Le championnat 2020 comptera donc un total de 13 manches avec une ouverture en janvier par le Rallye Monte-Carlo et une conclusion au Japon en novembre.

Calendrier 2020 du WRC