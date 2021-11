Le Rallye se dote d'un classement mondial inspiré du tennis

La FIA va introduire dès l'année prochaine un système baptisé Global Rally Ranking, permettant de hiérarchiser les pilotes et copilotes évoluant au niveau international et national. Ce classement sera établi sur la base de leurs performances, avec un fonctionnement proche de ce que l'on peut trouver dans des sports comme le tennis et le golf. Il sera actualisé et publié de manière hebdomadaire, chaque mercredi à 18 heures.

Au terme de l'année civile, ce classement de désignera pas de vainqueur. Son objectif reste d'offrir une nouvelle perspective sur les performances des pilotes et copilotes tout au long des douze mois. Pour les classer, un calcul sera effectué en utilisant un système de coefficient par championnat, qui prendra également en compte leur position au classement général par points et celle dans leur catégorie, le tout lié au nombre de participations aux épreuves. Par exemple, un coefficient de 1.0 sera attribué au WRC et 0,5 pour l'ERC.

Photo de: FIA.com

Sont éligibles pour établir le premier classement Global Rally Ranking les résultats obtenus sur les épreuves internationales depuis le 15 octobre 2021. En revanche, les épreuves nationales commenceront à être prises en compte à partir du 1er janvier prochain. Sur une période de douze mois, seuls les 12 meilleurs résultats obtenus par un pilote ou un copilote seront conservés.

Les fédérations peuvent désigner jusqu'à deux championnats nationaux selon les critères d'éligibilité détaillés du FIA Global Rally Ranking, au maximum dix jours avant une épreuve. Les concurrents qui le souhaitent pourront ne pas apparaître dans ce classement mais le comptage sera toujours effectué chaque semaine sans être rendu public.

"Le Global Rally Ranking de la FIA offrira une excellente occasion d’illustrer les succès de tous les pilotes et copilotes éligibles, mais aussi de mettre en lumière certains événements à l'échelle mondiale", explique Yves Matton, directeur des Rallyes de la FIA. "C’était une volonté de longue date à la FIA de créer des liens tangibles au sein de la famille rallye au niveau international, régional, et national, d’autant plus que la plupart des voitures sont éligibles à tous les niveaux, comme la Rally2. Par ailleurs, de nombreux pilotes sont inscrits dans plusieurs championnats et le rallye est l’une des rares disciplines où il est possible pour des équipages amateurs de concourir lors des mêmes épreuves que leurs idoles."

"En créant le Global Rally Ranking de la FIA, nous renforçons la pyramide sportive des rallyes de la FIA et la pyramide des voitures de rallye de la FIA, qui proposent une grille claire de progression, de la base du rallye amateur jusqu’au sommet de la discipline. Avec ce nouveau système de points qui inclut tous les championnats et épreuves FIA, nous espérons que les pilotes et copilotes dans le monde participeront plus fréquemment et en plus grand nombre aux épreuves FIA et que cela sera également une incitation supplémentaire pour les organisateurs de rallyes à intégrer le calendrier FIA."

"Le classement s’appuie sur un système de calcul sur-mesure qui prend non seulement en compte les résultats avec exactitude, mais permet également la publication d’un palmarès hebdomadaire qui parle à tous. Le soutien du Fond d’Innovation de la FIA a été fondamental dans la réalisation de ce projet."