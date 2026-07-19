WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye d'Estonie
Malgré un Rallye d'Estonie difficile, Elfyn Evans augmente son avance sur Takamoto Katsuta, alors que Sami Pajari profite de sa victoire pour prendre l'avantage sur Sébastien Ogier.
Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
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Championnat Pilotes (9/14)
|POS.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|E. Evans
|Toyota
|177
|2
|T. Katsuta
|Toyota
|152
|3
|S. Pajari
|Toyota
|144
|4
|S. Ogier
|Toyota
|139
|5
|O. Solberg
|Toyota
|130
|6
|T. Neuville
|Hyundai
|111
|7
|A. Fourmaux
|Hyundai
|111
|8
|E. Lappi
|Hyundai
|25
|9
|H. Paddon
|Hyundai
|21
|10
|Y. Rossel
|Lancia Rally2
|20
|11
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|16
|12
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|15
|13
|L. Rossel
|Citroën Rally2
|18
|14
|R. Virves
|Škoda Rally2
|13
|15
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|12
|16
|N. Gryazin
|Lancia Rally2
|10
|17
|D. Sordo
|Hyundai
|10
|18
|G. Greensmith
|Toyota Rally2
|8
|19
|A. Cachón
|Toyota Rally2
|7
|20
|F. Zaldívar
|Škoda Rally2
|6
|21
|R. Daprà
|Škoda Rally2
|6
|22
|A. Mikkelsen
|Škoda Rally2
|5
|23
|R. Korhonen
|Toyota Rally2
|5
|24
|D. Domínguez
|Toyota Rally2
|2
|25
|A. Pelamourgues
|Hyundai Rally2
|2
|26
|M. Fontana
|Ford Rally3
|2
|27
|T. Suninen
|Toyota Rally2
|1
|28
|E. Camilli
|Škoda Rally2
|1
|29
|E. Lindholm
|Škoda Rally2
|1
Championnat Constructeurs (9/14)
|POS.
|Constructeur
|Points
|1
|Toyota
|464
|2
|Hyundai
|308
|3
|Toyota WRT2
|157
|4
|M-Sport Ford
|116
Rallye d'Estonie - Classement final
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|S. Pajari
|Toyota
|2h31'16"5
|2
|O. Solberg
|Toyota
|+19"5
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+53"8
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|+59"7
|5
|S. Ogier
|Toyota
|+1'32"9
|6
|E. Evans
|Toyota
|+2'01"0
|7
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|+2'35"3
|8
|E. Lappi
|Hyundai
|+3'02"3
|9
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|+3'28"0
|10
|R. Virves
|Skoda (WRC2)
|+8'33"1
Rallye d'Estonie - Power Stage
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|O. Solberg
|Toyota
|5
|2
|T. Neuville
|Hyundai
|4
|3
|E. Evans
|Toyota
|3
|4
|S. Ogier
|Toyota
|2
|5
|T. Katsuta
|Toyota
|1
Rallye d'Estonie - Super Sunday
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|O. Solberg
|Toyota
|5
|2
|E. Evans
|Toyota
|4
|3
|S. Pajari
|Toyota
|3
|4
|S. Ogier
|Toyota
|2
|5
|A. Fourmaux
|Hyundai
|1
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