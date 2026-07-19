Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Résultats
WRC Rallye d'Estonie

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye d'Estonie

Malgré un Rallye d'Estonie difficile, Elfyn Evans augmente son avance sur Takamoto Katsuta, alors que Sami Pajari profite de sa victoire pour prendre l'avantage sur Sébastien Ogier.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Enni Malkonen, Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Enni Malkonen, Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Enni Malkonen, Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Enni Malkonen, Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Sami Pajari, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Enni Malkonen, Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Adrien Fourmaux, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Adrien Fourmaux, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1, Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
Photo de l'équipe Toyota Gazoo Racing

Rallye d'Estonie - La journée de dimanche en images
43
Lire aussi :

Championnat Pilotes (9/14)

POS. Pilote Voiture Points
1 United Kingdom E. Evans Toyota 177
2 Japan T. Katsuta Toyota 152
3 Finland S. Pajari Toyota 144
4 France S. Ogier Toyota 139
5 Sweden O. Solberg Toyota 130
6 Belgium T. Neuville Hyundai 111
7 France A. Fourmaux Hyundai 111
8 Finland E. Lappi Hyundai 25
9 New Zealand H. Paddon Hyundai 21
10 France Y. Rossel Lancia Rally2 20
11 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport 16
12 Ireland J. McErlean Ford M-Sport 15
13 France L. Rossel Citroën Rally2 18
14 Estonia R. Virves Škoda Rally2 13
15 Latvia M. Sesks Ford M-Sport 12
16 Bulgaria N. Gryazin Lancia Rally2 10
17 Spain D. Sordo Hyundai 10
18 United Kingdom G. Greensmith Toyota Rally2 8
19 Spain A. Cachón Toyota Rally2 7
20 Paraguay F. Zaldívar Škoda Rally2 6
21 Italy R. Daprà Škoda Rally2 6
22 Norway A. Mikkelsen Škoda Rally2 5
23 Finland R. Korhonen Toyota Rally2 5
24 Paraguay D. Domínguez Toyota Rally2 2
25 France A. Pelamourgues Hyundai Rally2 2
26 Italy M. Fontana Ford Rally3 2
27 Finland T. Suninen Toyota Rally2 1
28 France E. Camilli Škoda Rally2 1
29 Finland E. Lindholm Škoda Rally2 1

Championnat Constructeurs (9/14)

POS. Constructeur Points
1 Japan Toyota 464
2 Korea, Republic of Hyundai 308
3 Japan Toyota WRT2 157
4 United Kingdom M-Sport Ford 116

Rallye d'Estonie - Classement final

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Finland S. Pajari Toyota 2h31'16"5
2 Sweden O. Solberg Toyota +19"5
3 France A. Fourmaux Hyundai +53"8
4 Belgium T. Neuville Hyundai +59"7
5 France S. Ogier Toyota +1'32"9
6 United Kingdom E. Evans Toyota +2'01"0
7 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +2'35"3
8 Finland E. Lappi Hyundai +3'02"3
9 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +3'28"0
10 Estonia R. Virves Skoda (WRC2) +8'33"1

Rallye d'Estonie - Power Stage

Pos. Pilote Voiture Points
1 Sweden O. Solberg Toyota 5
2 Belgium T. Neuville Hyundai 4
3 United Kingdom E. Evans Toyota 3
4 France S. Ogier Toyota 2
5 Japan T. Katsuta Toyota 1

Rallye d'Estonie - Super Sunday

Pos. Pilote Voiture Points
1 Sweden O. Solberg Toyota 5
2 United Kingdom E. Evans Toyota 4
3 Finland S. Pajari Toyota 3
4 France S. Ogier Toyota 2
5 France A. Fourmaux Hyundai 1
Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Pajari s'offre son premier succès devant Solberg et Fourmaux

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Tech3 ne veut plus porter les mêmes couleurs que KTM en 2027

MotoGP
MotoGP
Tech3 ne veut plus porter les mêmes couleurs que KTM en 2027

Pajari s'offre son premier succès devant Solberg et Fourmaux

WRC
WRC
Rallye d'Estonie
Pajari s'offre son premier succès devant Solberg et Fourmaux

Sami Pajari à une spéciale de sa première victoire en WRC

WRC
WRC
Rallye d'Estonie
Sami Pajari à une spéciale de sa première victoire en WRC

Dernières actus

Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Belgique
Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Hamilton conteste sa pénalité après son accrochage avec Russell

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Belgique
Hamilton conteste sa pénalité après son accrochage avec Russell

Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Belgique
Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Belgique
Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa