Le Rallye de Finlande inscrit au calendrier WRC jusqu'en 2023

AKK Sports, l'organisateur du Rallye de Finlande, a officialisé la prolongation de contrat de deux ans avec le WRC, de quoi garantir l'avenir de son épreuve jusqu'en 2023 au moins, et ainsi accueillir l'arrivée de la nouvelle règlementation hybride dès l'an prochain. L'accord a été conclu à la veille de la 70e édition qui débute ce vendredi.

La Finlande n'avait pourtant pas été retenue dans le calendrier partiel (neuf épreuves) publié en juillet, mais elle faisait partie des six épreuves en lice pour les quatre places encore vacantes. Ce nouvel accord signifie que dix épreuves sont désormais confirmées pour 2022, avant même la publication officielle du calendrier qui devrait intervenir à l'issue du prochain conseil mondial de la FIA (15 octobre).

"Le Rallye de Finlande est l'un des joyaux de la couronne du WRC et les fans du monde entier seront ravis de cette nouvelle", a déclaré Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter. "Après tout, il est difficile d'imaginer une saison de WRC sans une visite sur les montagnes russes à couper le souffle de la Finlande. Pour l'instant, tout le monde est enthousiaste et attend avec impatience un merveilleux événement 2021 ce week-end. Au nom du promoteur du WRC et des fans de ce sport, je remercie AKK Sports pour ses efforts et sa persévérance à faire en sorte que le rallye ait lieu dans le contexte et les difficultés causés par la pandémie."

Riku Bitter, PDG du promoteur du Rallye de Finlande, AKK Sports, a ajouté : "Au nom d'AKK Sports, j'ai le grand plaisir de confirmer que le Rallye de Finlande restera un élément clé du Championnat du monde des rallyes de la FIA pendant au moins deux années supplémentaires. Je remercie Jona Siebel et son équipe de WRC Promoter pour leur soutien continu et leur foi en notre événement. Je dois également remercier les parties prenantes du Rallye de Finlande pour leur engagement indéfectible et, bien sûr, les fans pour leur soutien, en particulier à la lumière des défis causés par la pandémie de COVID-19."

Après le shakedown disputé ce vendredi en ouverture, la 70e édition du Rallye de Finlande débutera réellement dans l'après-midi avec six spéciales à suivre sur Motorsport.com.