Pour Thierry Neuville, le Rallye de Finlande disputé le week-end dernier était "trop rapide", après un nombre inhabituel d'accidents majeurs survenus lors de cette manche sur terre du WRC. L'épreuve est réputée pour ses spéciales extrêmement rapides. Cette année, le rallye a affiché une vitesse moyenne de 128,2 km/h, ce qui en fait le deuxième plus rapide de l'histoire du WRC, juste derrière le record établi l'an dernier.

Le champion du monde 2024 avait prédit que cette édition, dont le parcours était renouvelé à 66% par rapport à l'année précédente et ne comportait pas de chicanes virtuelles, serait la plus rapide de tous les temps. Un objectif qui aurait sans doute été atteint si la pluie tombée vendredi s'était arrêtée plus tôt.

Neuville a lui-même connu des ennuis, endommageant sa suspension avant gauche après une sortie trop large dans la cinquième spéciale. Un incident toutefois mineur comparé à ceux de plusieurs autres pilotes Rally1 : Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Martins Sesks et Esapekka Lappi ont tous effectué des tonneaux.

Interrogé sur les difficultés de l'épreuve et le nombre d'accidents, Neuville a déclaré à Motorsport.com : "C'est la vitesse. C'est extrêmement rapide et, honnêtement, c'était trop rapide. La vitesse moyenne atteint 145 km/h ou 147 km/h dans certains secteurs. À certains endroits, c'est tout simplement trop rapide et les routes étaient trop rectilignes. Le rallye devrait être plus lent. C'est le Rallye de Finlande le plus rapide auquel j'ai participé."

Si Neuville s'est montré très critique concernant les vitesses atteintes, ses concurrents ne partagent pas forcément son analyse.

Elfyn Evans redoute l'apparition de chicanes. Photo de: Toyota Racing

"Si vous dites que le rallye est trop rapide, ils vont simplement ajouter des chicanes, et cela ne changera rien", a déclaré le leader du championnat, Elfyn Evans, à Motorsport.com. "Je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière [aux accidents]. Tout le monde attaque au maximum, cela fait partie du sport aujourd'hui."

"Comme les voitures glissent moins, les gens ont parfois l'impression que nous n'allons pas si vite, mais je peux vous assurer que si. Les marges sont infimes et les capacités des voitures sont incroyables. Il faut vraiment être à la limite pour faire la différence. Les écarts sont extrêmement faibles, donc cela peut arriver."

Le coéquipier de Neuville chez Hyundai, Adrien Fourmaux, a plaisanté en répondant que "le rallye est trop rapide dès qu'on devient trop vieux", avant d'expliquer que les variations d'adhérence avaient contribué à l'augmentation du nombre de gros accidents.

"Il n'y a eu que trois voitures qui n'ont subi aucun dommage ce week-end", a-t-il ajouté. "C'est Sami [Pajari], Oliver [Solberg] et moi. Tous les autres ont endommagé leur voiture, que ce soit dans les arbres ou lors d'un tonneau."

"Tout le monde a eu des frayeurs, c'est évident. L'adhérence était beaucoup plus irrégulière que l'an dernier. Elle variait énormément et la surface était beaucoup plus compacte, ce qui rendait plus difficile pour les pneus de s'y enfoncer."

Le pilote M-Sport-Ford Jon Armstrong estime, lui, que les équipages sont simplement contraints de prendre davantage de risques pour faire la différence, tant la concurrence est serrée aux avant-postes.

VIDÉO - Une spéciale dantesque et intégrale avec Fourmaux en Finlande

"Il y a eu beaucoup d'accidents. Avec Rally.TV, nous pouvons tous voir ce que font les autres et, comme je l'ai dit, préparer notre approche et comprendre jusqu'où il faut attaquer. Mais cela signifie aussi que tout le monde est très proche en termes de performance. Il faut donc commencer à prendre davantage de risques à certains endroits, essayer de gagner de la vitesse dans des portions où l'on n'aurait peut-être pas voulu aller aussi vite", a déclaré Armstrong à Motorsport.com.

"Mais si quelque chose se passe mal ou si l'on prend une trajectoire légèrement mauvaise, il est très facile que cela se termine par un accident. Je pense que c'est ce qui s'est produit, et c'est évidemment dommage. Cela fait aussi partie du spectacle du rallye. Mais nous ne voulons pas prendre autant de risques à des vitesses supérieures à 150 km/h. Une fois le casque sur la tête, on se concentre simplement sur la vitesse, c'est pour cela que nous sommes là."

"Si tu as un accident ici, ce ne sera jamais un petit accident. Mais il existe aussi d'autres rallyes dangereux. Cela fait partie de ce sport. Il y a des moyens de ralentir un peu les spéciales, avec quelques chicanes par exemple. Mais c'est le Rallye de Finlande, et cette vitesse est justement ce que tout le monde aime. Je suis certain qu'il existe aussi des routes plus lentes. Le problème, c'est qu'elles se dégradent beaucoup plus vite."

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