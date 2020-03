Le Rallye du Mexique n'ira pas à son terme

Les organisateurs du Rallye du Mexique ont annoncé ce soir l'arrêt prématuré de l'épreuve en raison de l'épidémie de coronavirus. La troisième journée ira à son terme, mais les spéciales de dimanche sont annulées. Le classement final sera donc établi à l'issue de l'ES21, qui doit se disputer dans la nuit.

Cette décision a été prise suite aux mesures de précautions prises face au COVID-19. En stoppant le rallye un jour plutôt que prévu, cela permettra au personnel et aux concurrents de quitter le Mexique avant la fermeture des aéroports. Plus de 75% du parcours auront été bouclés, ce qui permettra la pleine attribution des points.

Lire aussi : Ogier accroît son avance au Mexique, Tänak remonte

"En coordination avec le comité d'organisation du Rallye du Mexique, et en raison de la fermeture de certains aéroports pour certaines destinations des équipes et des visiteurs venus de pays étrangers, la décision a été prise d'avancer la remise des trophées et la cérémonie a été confirmée pour ce soir", annonce Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gouverneur de Guanajuato, ville de base de l'épreuve. "Nous soutenons et respectons cette décision, qui a été prise en se basant sur la disponibilité des aéroports de destination."

La fin prématurée du rallye a été officialisée avec l'accord des organisateurs, du promoteur du WRC et de la FIA. "En raison de l'évolution rapide de la situation et des différentes restrictions mises en place pour les voyages dans diverses parties du monde, la priorité était d'assurer le retour chez eux des équipes et du personnel", confirme Yves Matton, directeur du rallye à la FIA.

Voir aussi :