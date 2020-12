Le Rallye Monte-Carlo raccourci sur fond de coronavirus

Le Rallye Monte-Carlo 2021, qui doit ouvrir la saison du Championnat du monde FIA, est prévu du 21 au 24 janvier prochains. Il comptera finalement un total de 15 spéciales, une de moins que ce qui était programmé à l'origine, et 280 km chronométrés, en faisant l'un des plus courts de l'histoire de l'épreuve.

Il a fallu en effet adapter le programme aux contraintes liées à la crise sanitaire, crise qui a déjà obligé à l'annulation du Rallye de Suède, qui aurait dû être la seconde manche de la saison 2021.

L'Automobile Club de Monaco avait déjà fait le choix de se passer du traditionnel et très populaire départ sur la place du Casino du jeudi soir, qui obligeait à avancer le shakedown au mercredi, pour que l'épreuve débute par ce roulage le jeudi matin. Or, le shakedown a finalement été totalement abandonné.

Le rallye débutera donc par deux spéciales le jeudi après-midi, qui seront avancées par rapport à ce qui était initialement pour éviter de démarrer de nuit et d'être en difficulté face à un éventuel couvre-feu. Pour le vendredi, le programme restera le même au niveau des spéciales prévues mais avec des horaires avancés, là encore pour essayer de ne pas démarrer de nuit.

Samedi en revanche, il n'y aura finalement qu'un seul passage dans la spéciale entre Saint-Clément et Freissinières, et une annulation pure et simple de celle allant de Saint-Apollinaire à Embrun. Cela pour permettre à l'ensemble de la caravane de ne pas revenir trop tardivement dans le parc d'assistance. Le dimanche a été modifié assez profondément par rapport aux plans initiaux mais cette fois c'est en lien avec la tempête Alex et les changements nécessaires en raison des routes et ponts détruits.

Ce sont au final près de 25 km qui ont été retirés par l'ensemble de ces modifications par rapport au parcours 2020.

