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WRC Rallye du Portugal

Le Portugal absent du calendrier WRC 2027

Le Rallye du Portugal, épreuve incontournable sur terre, espère réintégrer le championnat du monde en 2028.

Tom Howard
Tom Howard
Publié:
Toyota Gazoo Racing WRT

Photo de : Toyota Racing

Selon ses organisateurs, l'Automobile Club de Portugal (ACP), le Rallye du Portugal ne figurera pas au calendrier du WRC en 2027, et ce bien qu'une date ait été fixée pour l'épreuve de l'année prochaine.

Ce rallye sur terre est l'une des épreuves fondatrices du WRC. Elle se tient depuis la saison inaugurale du championnat en 1973, n'ayant été absente du calendrier que durant une brève interruption entre 2002 et 2006.

En 2025, les organisateurs avaient conclu un nouvel accord de trois ans garantissant que ce rallye figurerait au calendrier du championnat du monde au moins jusqu'en 2028. Bien que le WRC n'ait pas encore dévoilé son calendrier 2027, on savait que le rallye devait en être, avec une manche prévue du 13 au 16 mai, sur un nouveau site.

Cependant, l'ACP a annoncé mardi que l'épreuve ne figurerait finalement pas au calendrier l'année prochaine. Les organisateurs ont également indiqué que des discussions étaient en cours en vue d'un retour du Portugal en WRC en 2028.

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Joshua Mcerlean et Eoin Treacy (M-Sport Ford World Rally Team)

Photo : M-Sport

Le communiqué précise : "Alors qu'une date était déjà prévue du 13 au 16 mai, à la suite des modifications apportées par l'organisateur le dernier jour de la préparation de la prochaine saison du championnat du monde des rallyes (WRC), dans le but de rendre celui-ci aussi diversifié que possible sur le plan géographique et intercontinental, le Vodafone Rally Portugal a été l'une des épreuves affectée."

"De premières discussions ont déjà eu lieu entre l'Automóvel Club de Portugal et l'organisateur du WRC afin d'évaluer la possibilité d'une réintégration du Vodafone Rally de Portugal au championnat du monde des rallyes en 2028."

Le WRC serait en phase finale de validation de son calendrier 2027, qui pourrait inclure trois nouvelles destinations : Rome, l'Écosse et les États-Unis.

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