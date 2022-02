Le Rallye de Suède s'assure une place en WRC

Charger le lecteur audio

De retour au calendrier du WRC ce week-end après avoir été annulé l'an passé en raison de la pandémie de COVID-19, le Rallye de Suède avait la particularité d'être organisé dans une nouvelle région autour de la ville d'Umeå. Le déplacement de l'épreuve à environ 800 km au nord de son camp de base habituel de Karlstad a été décidé après une édition 2020 marquée par de mauvaises conditions d'enneigement. En conséquence, les équipages ont dû affronter ce week-end un parcours inédit composé de 17 spéciales et 264,81 km chronométrés, ce qui a donné lieu à une lutte acharnée pour la victoire, finalement remportée par le Finlandais Kalle Rovanperä.

Le WRC a déclaré que le déménagement dans le nord était un succès, conduisant ainsi à l'annonce d'un nouveau contrat pour rester au calendrier du championnat jusqu'en 2024.

"Cet accord garantit la place de la Suède dans le Championnat du monde des Rallyes de la FIA pour les deux prochaines années et protège l'avenir du seul rallye purement hivernal du WRC", a déclaré Simon Larkin, directeur des épreuves du WRC. "Le déménagement au nord, à Umeå, s'est avéré un succès retentissant et nous remercions les habitants de la région de Västerbotten pour le soutien et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au championnat cette semaine."

Glenn Olsson, directeur du Rallye de Suède, a ajouté : "Je pense que nous avons dépassé les attentes de chacun. Nous avons eu des routes fantastiques, du beau temps, de bonnes images télévisées, et beaucoup nous ont dit que nos officiels avaient fait un travail formidable sur le terrain."

"La FIA, le promoteur du WRC et les équipes sont tous satisfaits, et tout le monde pense que c'était une très bonne décision de se déplacer à Umeå, car la ville convient très bien à une manche du WRC", s'est félicité Olsson. "Il est également clair que ce sera une continuité pour le Rallye de Suède et Umeå dans le cirque du WRC, car WRC Promoter et le Rallye de Suède ont convenu d'un nouvel accord de deux ans. Pouvoir terminer un week-end comme celui-ci en étant capable de dire que nous avons prolongé notre accord de deux ans est, bien sûr, absolument fantastique."