Le Rallye de Suède est officiellement maintenu

La décision est prise : le Rallye de Suède aura bien lieu. La confirmation est tombée ce mardi soir suite à une inspection concluante des routes, menée par la FIA. Compte tenu du manque de neige et de glace en raison de conditions météorologiques "anormalement chaudes" pour la saison, le délégué de la FIA, Timo Rautiainen, a passé en revue le parcours et fourni un rapport aux organisateurs. Les discussions qui ont suivi en s'appuyant sur ses constatations ont amené la FIA et les promoteurs à maintenir le rallye tout en modifiant le parcours. Auparavant, la manche historique avait été annulée afin de préserver l'état des routes.

Si le Rallye de Suède se déroulera bien sur quatre jours, du 13 au 16 février, l'itinéraire va évoluer et doit encore être finalisé par les organisateurs. Il comprendra environ 180 km de spéciales et permettra d'attribuer la totalité des points mis en jeu pour le championnat.

"C'est fantastique de pouvoir confirmer que le Rallye de Suède aura lieu", souffle Glenn Olsson, directeur de l'épreuve. "Beaucoup de gens ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours de façon à ce que nous puissions aboutir à cette situation, et je suis ravi que les fans, les téléspectateurs et les concurrents puissent profiter de l'un des événements les plus spectaculaires et les plus rapides."

La cérémonie de départ se déroulera le jeudi soir avant une première spéciale à Karlstad. Le vendredi sera constitué d'un passage sur les spéciales norvégiennes (Hof-Finnskog et Finnskogen), ainsi qu'autour de la frontière (Nyckelvattnet) puis à Torsby, ville de base du rallye dans le comté de Värmland. Un parcours identique à la veille sera proposé le samedi, avant deux passages dans la spéciale de Likenäs le dimanche pour conclure le rallye, dont le second fera office de Power Stage.