Décision reportée pour le Rallye de Suède, toujours menacé

La tenue du Rallye de Suède en fin de semaine prochaine est toujours sujette à discussion, mais aucune décision n'a été prise ce mardi. Les conditions météorologiques inquiètent les organisateurs et les promoteurs du WRC en raison des trop faibles chutes de neige qui rendent le parcours préoccupant. Et pour cause, le règlement du championnat rend obligatoire l'utilisation de pneus cloutés sur cette épreuve, quelles que soient les conditions.

Lundi, une réunion a eu lieu entre les représentants du Rallye de Suède, de la FIA et du WRC afin d'évaluer à nouveau la situation face au manque de neige et de glace. L'épreuve doit se dérouler du 13 au 16 février dans la région du Värmland ainsi qu'à la frontière avec la Norvège.

Ces derniers jours ont permis de constater une très légère amélioration puisque la neige a commencé à tomber, mais en quantité toutefois insuffisante. "Le temps anormalement chaud pour la saison et les prévisions météorologiques continuent de susciter des inquiétudes quant à l'état des routes dans les spéciales pour permettre à l'épreuve d'avoir lieu comme prévu", fait savoir ce matin Glenn Olsson, directeur du Rallye de Suède.

La semaine dernière, Hyundai avait notamment annoncé avoir annulé ses tests prévus sur place tout en espérant pouvoir les organiser dans les jours à venir. Pour le moment, c'est l'incertitude qui règne et la FIA va mener de nouvelles inspections en ce début de semaine sur le tracé des spéciales de l'édition 2020. Une décision a d'ores et déjà été prise afin de ne pas dégrader davantage les routes, à savoir l'annulation du Rallye de Suède Historique.

"Nous continuons d'examiner tous les moyens possibles pour assurer le déroulement du rallye", insiste Glenn Olsson. "Les conditions sont surveillées en permanence, la situation sera réévaluée et les décisions éventuelles devront être prises cette semaine."

Si le Rallye de Suède ne peut pas se courir comme prévu, deux possibilités s'offriront alors aux organisateurs : l'annulation pure et simple (dont la dernière remonte à 1990 pour des raisons similaires) ou bien l'agencement d'un parcours amputé de certaines spéciales, comme ce fut le cas il y a quatre ans avec pas moins de huit d'entre elles qui avaient été supprimées.