Les États-Unis visent une place au calendrier WRC pour 2026 ou 2027

Serpent de mer depuis des années, le projet d'un Rallye des États-Unis en WRC a été relancé l'an dernier, lorsque des plans pour relancer l'épreuve américaine ont émergé autour d'une toute nouvelle épreuve située à Chattanooga, dans le sud-est du Tennessee, et empruntant des routes de terre dans la forêt nationale de Cherokee et autour de la région de la rivière Ocoee, dans le comté de Polk.

Le comité de planification du projet est composé d'un groupe expérimenté de concurrents et d'organisateurs de rallyes, et bénéficie également du soutien de l'American Rally Association (ARA), de Chattanooga Tourism, de l'État du Tennessee, des gouvernements régionaux et de sponsors privés.

Une démonstration et un calendrier pour convaincre

Les organisateurs veulent se donner les moyens de convaincre le WRC du bien-fondé de l'organisation d'un Rallye des États-Unis dans cette zone. Pour cela, ils prévoient une série d'événements progressivement de plus en plus importants et représentatifs de leur ambition d'accueillir une manche du calendrier mondial.

Une épreuve de démonstration a été organisée en septembre dernier et a été scrutée de près par Michele Mouton, déléguée à la sécurité de la FIA pour le WRC. Un autre événement est désormais prévu du 14 au 16 juin 2024, qui imitera dans une certaine mesure le format d'un rallye WRC. À cette occasion, les organisateurs espèrent attirer des pilotes privés venus de l'étranger.

Miki Biasion et Tiziano Siviero (Lancia Delta) au Rallye Olympus de 1988.

Un contingent représentant le Rally USA, emmené par son directeur Stuart Wood, a assisté au Rallye Monte-Carlo, manche d'ouverture de la saison WRC au mois de janvier, dans le cadre d'une mission d'enquête. "Nous devons organiser une série d'événements pour nous mettre en route", a alors déclaré le responsable de l'épreuve américaine à Motorsport.com.

"Nous avons réalisé une petite épreuve à l'automne et avons un certain nombre d'événements d'entraînement. Il y en a [aussi] un cet été et l'objectif serait d'avoir le prochain en 2025. Ce n'est pas une certitude pour l'instant, mais l'épreuve de juin sera un tremplin vers cette manche de candidature. L'objectif sera que nous soyons observés et que nous puissions figurer au calendrier en 2026 ou 2027. C'est ce que nous envisageons."

De grosses garanties à fournir

Le WRC est déterminé à ne pas précipiter son implantation aux États-Unis car il veut s'assurer de créer une épreuve qui laissera un héritage durable. "Les États-Unis ne seront pas prêts pour 2025, [c'est certain] à 100%", a ainsi déclaré Simon Larkin, directeur du WRC.

"Lorsque nous nous rendrons aux États-Unis, nous voudrons faire plus qu'un simple rallye. Nous voudrons organiser un événement qui aura un impact parce que c'est un marché important : nous ne voulons pas nous contenter d'y aller pour y faire le compte."

"Nous voulons nous assurer que l'épreuve dispose d'un financement suffisant, mais aussi de suffisamment de temps pour être testée. Nous bénéficions déjà d'un grand soutien de la part de l'État et du gouvernement régional pour notre lieu d'accueil potentiel. Il ne reste plus que quelques éléments de financement à mettre en place."