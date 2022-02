Le Rallye d'Ypres intègre le calendrier 2022

Charger le lecteur audio

Le calendrier 2022 du WRC dévoilé en octobre dernier conservait une épreuve à définir, du 18 au 21 août. Plusieurs pays étaient en en concurrence et, depuis le retrait du projet en Irlande du Nord, la Belgique et la République Tchèque restaient en concurrence pour un rallye sur asphalte. Le Championnat du monde des Rallyes a finalement tranché en faveur du Plat Pays.

"Nous sommes très heureux de pouvoir faire à nouveau venir le WRC à Ypres", se réjouit Alain Penasse, président de Club Superstage, organisateur de l'épreuve. "C'est une récompense pour les efforts que tout le club, tous les bénévoles, nos partenaires et les autorités locales ont déployés l'année dernière afin de faire de cette première édition un succès."

Organisé pour la première fois en 1965, le Rallye d'Ypres avait intégré le calendrier du WRC en 2020, pour pallier les différentes annulations provoquées par la crise sanitaire, avant d'être à son tour rayé du programme en raison des restrictions imposées dans le pays. Le Belgique a finalement accueilli le Championnat du monde l'an passé, déjà en profitant des problèmes de financement du Rallye d'Irlande du Nord. L'épreuve, qui est notamment passée par le circuit de Spa, été remportée par le pilote local Thierry Neuville.

"La Belgique a apporté quelque chose d'assez différent au WRC de l'année dernière, grâce à des spéciales piégeuses et à un format imposant un rythme élevé, qui n'a laissé à tous que peu de répit", rappelle Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter. "La région d'Ypres s'investit à fond dans la semaine du rallye. L'effervescence dans les spéciales est grande et nous sommes certains que cela se ressentira également dans la ville en elle-même cette fois, alors que les fans seront autorisés à pénétrer dans le magnifique parc d'assistance de Grote Markt."

Kalle Rovanperä au Rallye d'Ypres-Belgique 2021

"Le Rallye d'Ypres est arrivé la saison dernière dans des circonstances exceptionnelles et il a réussi à proposer une épreuve forte et innovante, qui a mis en valeur l'ADN du rallye belge. Le Royal Automobile Club de Belgique, avec l'organisateur local Club Superstage, ont fait preuve d'implication et de professionnalisme pour mettre sur pied une épreuve WRC de haut niveau, et je suis ravi que cette épreuve revienne au calendrier en août. Pour une nation de rallye comme la Belgique, ce sera une bonne nouvelle pour les équipes, les concurrents et les fans."

La République Tchèque, présente au calendrier de l'ERC mais qui n'a jamais accueilli le WRC, reste une option pour les prochaines saisons : "Nous avons été énormément impressionnés par le professionnalisme et les plans de l'équipe organisatrice de Zlin", souligne Siebel. "Le rallye reste une épreuve clé du Championnat d'Europe des rallyes de la FIA et la porte reste ouverte pour leurs ambitions en WRC. Nous avons hâte de poursuivre notre travail avec eux."