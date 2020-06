Le WRC pourrait se tourner vers des rallyes européens

Après avoir enchaîné les annulations, le WRC est désormais en quête d'alternatives pour relancer la saison 2020. Tandis qu'aucune manche ne figure au calendrier avant le rendez-vous turc à la fin du mois de septembre, une possibilité pourrait être d'ajouter des manches européennes en s'appuyant sur des épreuves de l'ERC. Trois épreuves ont été disputées avant la crise du coronavirus qui a mis les sports mécaniques à l'arrêt, et le fait de quitter l'Europe pose des problèmes sur plusieurs plans.

"Nous étudions toutes les options possibles", promet Oliver Ciesla, promoteur du WRC, auprès de SVT. "Nous verrons quels sont les week-ends disponibles et combien de temps il nous faut pour aller d'un rallye à l'autre. La logistique est un facteur assez contraignant et c'est un point complexe dans notre championnat. La conséquence de cela, c'est que nous recherchons des alternatives en Europe. L'autre aspect, c'est que nous devons nous assurer de respecter des standards de sécurité qui soient au niveau d'un Championnat du monde. La sécurité reste une priorité et cela limite un peu les options."

"Si l'on prend l'aspect logistique qui est d'aller d'un point à un autre, c'est peut-être mieux d'être sur le continent européen que sur une île, ce qui réduit les opportunités à quatre ou cinq rallyes. Il peut s'agir d'épreuves qui ont de l'expérience en faisant partie de l'ERC, ou qui ont déjà été en contact avec nous en tant que rallye candidat. Il y a déjà un certain nombre d'événements identifiés et vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous discutons déjà avec eux pour voir aussi vite que possible ce que l'on peut faire et où se trouvent les limites."

Parmi les rallyes figurant au calendrier de l'European Rally Championship, le Rallye de Chypre fait office de quasi évidence puisqu'il a accueilli le WRC de 2000 à 2006 ainsi qu'en 2009. Il est pour le moment programmé pour le week-end du 16 au 18 octobre, date à laquelle figure actuellement le Rallye d'Allemagne. Le Rally DirtFish en Estonie, qui aura lieu début août, pourrait également intégrer le calendrier WRC puisqu'il s'agit d'un rallye candidat qui a été observé l'an dernier. Le Rallye d'Ypres, début octobre, constitue également une piste.

Le WRC est pour le moment dans le flou quant à la reprise et à la suite de son championnat, mais des nouvelles sont attendues d'ici le 19 juin, date à laquelle aura lieu le prochain Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.