WRC

Le Rallye d'Argentine fera son retour au calendrier WRC en 2028

L'Argentine accueillera une manche du WRC pour la première fois depuis 2019.

Tom Howard

Publié: 12 nov. 2026, 14:05

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Photo de : McKlein/LAT Images

L'Argentine va faire son retour au calendrier du WRC en 2028, après avoir signé un contrat pluriannuel.

Le pays sud-américain possède une riche histoire commune avec la discipline, avec ses emblématiques spéciales sur terre, qui ont régulièrement figuré au calendrier entre 1980 et 2019. L'épreuve n'avait été absente qu'en 1995 et en 2010.

Une nouvelle édition était prévue en 2020, avant que la pandémie de Covid n'entraîne son annulation. Depuis, seuls le Chili et le Paraguay ont accueilli des manches du championnat en Amérique du Sud.

L'Argentine fera donc son retour en 2028, après la conclusion d'un accord entre le WRC et le gouvernement de la province de Córdoba, dont la capitale, deuxième ville du pays, accueillera de nouveau l'épreuve.

"Le rallye fait partie de l'histoire et de la passion de Córdoba, mais il représente également du tourisme et des emplois pour notre population", a déclaré Martin Llaryora, gouverneur de la province de Córdoba. "Je tiens à remercier la FIA, l'ACA et toutes les personnes qui ont rendu ce retour possible. Córdoba est prête à accueillir le monde entier et à renforcer sa position en tant que terre d'accueil de grands événements."

Le Rallye d'Argentine en 2017.

Photo de: M-Sport

Le complexe sportif situé autour de l'Estadio Mario Alberto Kempes, à Córdoba, accueillera le parc d'assistance.

Des travaux sont également en cours pour élaborer un itinéraire qui pourrait permettre de retrouver certaines des spéciales les plus emblématiques du Rallye d'Argentine, notamment El Cóndor.

La FIA observera une épreuve candidate prévue au premier trimestre de l'année prochaine, qui se déroulera dans le cadre du CODASUR de la FIA, le championnat régional sud-américain des Rallyes.

"L'Argentine occupe depuis toujours une place particulière dans l'histoire du WRC", a rappelé Éric Boullier, directeur général du promoteur du WRC. "Peu d'épreuves peuvent rivaliser avec la passion des fans de Córdoba ou l'ambiance qui entoure ses spéciales légendaires. Nous sommes donc particulièrement enthousiastes à l'idée de ramener le championnat dans le pays."

"Cet engagement pluriannuel ne consiste pas simplement à revenir vers une destination familière. Il s'agit de construire un avenir durable à long terme pour le Rallye d'Argentine et de renouer les liens entre le WRC et un pays où le rallye occupe une place très importante dans le cœur de tant de personnes."

Éric Boullier

Photo de: Nikolaz Godet

"Je tiens à remercier le gouverneur Martin Llaryora, son gouvernement et l'Automóvil Club Argentino pour leur engagement, qui a permis de rendre ce retour possible. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer une épreuve qui rende hommage au remarquable héritage du rallye en Argentine, tout en se tournant vers l'avenir du WRC."

Le retour de l'épreuve avait déjà été défendu et annoncé comme probable par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en septembre.

"L'Argentine est un pays qui a le sport automobile dans le sang, avec des fans passionnés et des paysages remarquables", avait-il souligné. "Son histoire en rallye est exceptionnelle, et je garde de merveilleux souvenirs personnels de mes compétitions à Córdoba."

"Lors de ma visite en Argentine cette année, j'ai réaffirmé mon engagement à ramener des compétitions de haut niveau dans le pays. Je suis fier d'annoncer cette première étape vers la réalisation de cet objectif."

"À la suite de l'historique 'Deal of the Century' et de notre partenariat avec le nouveau promoteur du WRC, le championnat entre dans une nouvelle ère, marquée par des investissements accrus et une vision claire pour poursuivre son développement à l'échelle mondiale."

Mohammed Ben Sulayem

Photo de: McKlein / Motorsport Images

"Le retour en Argentine ne procurera pas seulement de grandes émotions aux fans : il permettra également de renforcer la dynamique mondiale de notre discipline. Je souhaite beaucoup de réussite à l'équipe organisatrice alors que les préparatifs commencent."

Les conséquences de cette annonce sur la présence des autres manches sud-américaines au calendrier du championnat restent à déterminer.

L'année prochaine, le WRC comptera 15 rallyes afin d'intégrer une visite aux États-Unis. Le Royaume-Uni fera également son retour grâce à un nouvel accord de trois ans conclu avec le Rally Scotland.

Le Chili et le Paraguay figurent tous deux au calendrier 2027, mais ce dernier s'apprête à entamer la dernière année de son contrat de trois saisons.

Le Rallye du Paraguay a d'ailleurs fait parler de lui cette semaine après la faillite de son sponsor-titre, Ueno Bank, qui a entraîné le départ du président Santiago Peña, fervent défenseur de l'épreuve.

La FIA a indiqué que les préparatifs de la prochaine édition, prévue du 21 au 24 octobre 2027, se poursuivaient comme prévu. Selon des informations en provenance du Paraguay, les organisateurs sont confiants dans leur capacité à trouver un nouveau sponsor-titre.

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