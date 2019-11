C'était un 11 novembre : clap de fin pour Peugeot

"C'est vraiment dommage de terminer comme ça ce qui a été une fantastique carrière chez Peugeot", confiera Marcus Grönholm après une septième spéciale du Rallye d'Australie 2005 fatale à sa suspension avant droite. "Je voulais vraiment gagner ici, pour terminer avec une 19e victoire."

Le Finlandais avait remporté 18 succès avec Peugeot entre 2000 et 2005, dont 15 avec la 206 WRC et deux titres de Champion du monde à la clé (2000 et 2002). Après avoir lancé une 307 WRC aux performances en dedans, mais toutefois victorieuse à trois reprises en deux saisons aux mains de Grönholm, Peugeot avait finalement décidé de mettre un terme à son programme en rallye fin 2005.

Place nette était faite pour Citroën, autre fleuron de PSA, tandis que Peugeot allait se préparer à lancer son programme Endurance pour conquérir les 24 Heures du Mans avec la 908.

Ce dernier engagement d'usine de Peugeot en WRC aura duré six saisons, avec un retour à plein temps débuté en 2000. Le constructeur aura glané un total de 27 victoires, trois titres constructeurs venant s'ajouter aux deux titres pilotes conquis par Grönholm.

Les 18 victoires en WRC de Marcus Grönholm avec Peugeot

