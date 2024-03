On va revoir le "snorkel" en WRC au Kenya

Élément emblématique des rallyes disputés en Afrique par le passé, et plus particulièrement sur le Safari Rally, le "snorkel" va faire son retour en WRC à la fin du mois. Et pour cause, le Championnat du monde se rendra la semaine prochaine au Kenya pour la troisième manche de la saison, à une période de l'année différente de ces dernières saisons.

Le "snorkel", autrement appelé tuba en français, est un long tuyau placé à l'avant des voitures et longeant le pare-brise, avec un objectif bien précis : cet imposant échappement est destiné à empêcher l'eau et la poussière de s'introduire en trop grande quantité dans le compartiment moteur et d'y provoquer des dégâts irréversibles.

On a régulièrement vu ce système lors des visites du WRC sur le Safari Rally, jusqu'au début des années 2000, à tel point que sa simple évocation ravive immédiatement les souvenirs de ceux qui ont connu cette époque. Lorsque l'épreuve kenyane a fait son retour au calendrier mondial en 2021, il a été interdit et son utilité était a priori moindre puisque le rallye se disputait au début de l'été.

Colin McRae au Safari Rally en 1996. Photo de: Motorsport Images

Désormais replacé au printemps, le Safari Rally s'expose à nouveau à des conditions humides qui accentuent les risques pour la mécanique. Dans ce contexte, la FIA a modifié le règlement pour permettre aux concurrents de la catégorie Rally1 d'installer un "snorkel". Un choix que feront très certainement Toyota, Hyundai et M-Sport, d'autant que les trois constructeurs l'ont installé lors de leurs essais pour préparer ce rendez-vous, du 27 au 31 mars prochains.

"On est en plein milieu de la saison des pluies, donc on peut s'attendre à ce que les endroits où l'on avait du fesh-fesh auparavant soient pleins de boue", explique Adrien Fourmaux dans le podcast Gravel Notes de Motorsport.com. "Donc franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre, je pense que ce sera nouveau. On peut s'attendre à passer dans beaucoup de grosses flaques d'eau, et ce sera vraiment boueux. Ce sera comme dans les vidéos d'archives où l'on voit les voitures couvertes de boue, et même des pilotes qui s'embourbent à certains endroits."

"Il faudra être intelligent pour se ternir à l'écart de la boue. Ce sera encore plus difficile. On peut essayer de rouler à plat dans la boue mais s'il y a une pierre et qu'on ne la voit pas, on casse la voiture. Je pense que lorsqu'il y a un gros orage là-bas, ça peut vraiment être boueux. Cela dit, même ces dernières années ça aurait été bien d'avoir un snorkel, à cause du fesh-fesh. Le moteur n'est qu'un aspirateur donc il prend tout, et la poussière du fesh-fesh va dans le filtre à air. Maintenant, je pense que [le snorkel] est encore plus approprié avec la boue, c'est certain. Et puis pour la promotion du sport, c'est bien aussi de voir quelque chose de différent."

Propos recueillis par Tom Howard