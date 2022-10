Plus que 31 kilomètres séparent Rovanperä d'un premier sacre en WRC

Charger le lecteur audio

Après avoir très bien limité les dégâts hier alors qu'il ouvrait la route, Kalle Rovanperä a passé la vitesse supérieure lors de la deuxième étape du Rallye de Nouvelle-Zélande pour s'emparer de la tête de l'épreuve. Le Finlandais, qu'on savait déjà très à l'aise dans des conditions détrempées, a de nouveau fait étal de toute sa maestria, profitant d'une position plus avantageuse dans l'ordre des départs et de la pluie ayant transformé les routes en véritable pataugeoire.

Auteur de trois scratchs, voilà donc Rovanperä large leader de cette 11e manche avec 29" d'avance sur son coéquipier Sébastien Ogier. Un net écart alors qu'il ne reste que quatre spéciales et une grosse trentaine de kilomètres à couvrir dimanche. Le jeune pilote Toyota, qui fête ses 22 ans aujourd'hui, n'a ainsi jamais été aussi proche de coiffer la couronne alors qu'Ott Tänak a été en grande difficulté ce samedi.

"Cela a été une journée vraiment délicate, mais tout de même très appréciable", a confié Rovanperä au site officiel du WRC. "C'est toujours le cas quand on fait de bons chronos. J'ai toujours apprécié de rouler dans des conditions difficiles. Il faut dire aussi que nous avons une voiture qui se comporte très bien dans ces conditions et je pense que ce ne serait pas la même affaire sur le sec. Je sais que si l'on parvient à faire une spéciale parfaite dans ce type de conditions, alors on peut reprendre du temps aux autres. Cela nécessite bien sûr de prendre des risques, mais jusqu'ici on s'en est plutôt bien sortis."

Après quelques rallyes difficiles, Rovanperä semble donc enfin de retour à son meilleur niveau, et ce au meilleur des moments. Malgré l'importance de l'échéance qui a de fortes chances de se concrétiser demain, le leader de l'épreuve ne semble ainsi pas être déstabilisé le moins du monde. "Je ne suis pas plus perturbé que ça, je vais simplement essayer de me concentrer comme lors d'une journée normale", assure-t-il. "La journée de demain ne sera pas longue, mais les spéciales vont être assez piégeuses. On va voir ce qu'on peut faire demain, en espérant pouvoir faire une bonne performance."

Le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, est lui aussi confiant au moment d'aborder la dernière étape du Rallye de Nouvelle-Zélande. Celui-ci met néanmoins en garde contre les aléas météo, qui ont causé bien du tort chez les pilotes ce samedi et pourraient une nouvelle fois faire des leurs demain.

"Nous vivons un moment assez excitant, mais la météo ne va pas vraiment être plus simple demain, et il va falloir qu'il [Rovanperä] reste concentré à 110% sur son pilotage", prévient le responsable finlandais. "Comme nous l'avons vu aujourd'hui, il peut y avoir des accidents, donc cela peut rapidement devenir piégeux. On va donc prendre les spéciales les unes après les autres."

Une pointe de nervosité bien vite envolée

L'ancien pilote WRC, vainqueur en Nouvelle-Zélande en 2010 après un duel homérique face à Sébastien Ogier, est impressionné jusqu'ici par le calme dont fait preuve son poulain, qui malgré son jeune âge parvient à rester pleinement dans sa course sans se laisser détourner de son objectif. "Il est très calme dans l'immédiat", confirme Latvala. "Le seul moment où je l'ai vu un peu nerveux, c'était jeudi avant que le rallye débute. C'est la première fois que je l'ai vu nerveux. Mais dès que le rallye a démarré, il n'a plus laissé transparaitre le moindre signe de nervosité."

"Cela va être un très gros truc en Finlande [si Rovanperä décroche le titre]. Cela fait 20 ans que nous attendons d'avoir un nouveau Champion du monde. De mémoire, quand Marcus [Grönholm] a décroché le titre en 2002, c'était déjà en Nouvelle-Zélande. Cela fait longtemps que les fans en Finlande attendent ça, donc il y aura un grand impact si Kalle parvient à ses fins, mais nous n'en sommes pas encore là, il reste encore du pain sur la planche."

Toujours est-il que Rovanperä pourra compter sur l'aide d'Ogier ce dimanche, le Français se retrouvant intercalé entre le Finlandais et Tänak : il pourrait ainsi priver ce dernier de points précieux. En effet, si le classement du rallye devait rester en l'état, il ne suffirait que d'une troisième place à son coéquipier lors de la Power Stage pour être sacré. "Il peut jouer un rôle important en restant devant Tänak", reconnaît Latvala. "Cela serait une grande aide au championnat. C'est une situation assez spéciale, mais cela va être excitant à suivre demain."