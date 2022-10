Rovanperä ambitieux pour la Catalogne : "Le travail ne s'arrête pas"

Charger le lecteur audio

Moins de trois semaines après sa victoire au Rallye de Nouvelle-Zélande, c'est en sa nouvelle qualité de plus jeune Champion du monde de l'Histoire du WRC que Kalle Rovanperä va aborder la dernière manche européenne du calendrier, à savoir le Rallye de Catalogne. Après avoir évolué lors des trois dernières épreuves sous la pression d'Ott Tänak et plus globalement des Hyundai, en nette montée en puissance, le Finlandais va ainsi pouvoir rouler l'esprit enfin libéré en Espagne.

Mais il ne faut pas croire que le pilote Toyota va pour autant y évoluer en dilettante. Bien au contraire, celui-ci est dorénavant bien décidé à se concentrer sur son nouvel objectif, qui est l'obtention du titre chez les constructeurs. À cet effet, on a rapidement remis l'ouvrage sur le métier au sein de l'équipe nippone.

"Cela a fait du bien d'avoir quelques jours pour profiter de ce que nous avons accompli en Nouvelle-Zélande", reconnaît dans un premier temps Rovanperä, avant de prévenir : "Il nous reste cependant encore deux rallyes à disputer, où nous voulons performer autant que possible. Donc le travail ne s'arrête pas. Déjà la semaine dernière, dès que nous sommes revenus en Europe, nous avons pour ainsi dire sauté directement dans la voiture dans le cadre des essais en vue de l'Espagne. L'objectif principal à présent est de remporter le championnat constructeurs, et ce serait génial si nous pouvions le faire là-bas."

De nouveau, le Finlandais sera contraint d'ouvrir la route du côté de Salou et de la Costa Daurada, mais cette fois-ci cette position devrait s'avérer bien moins pénalisante, sachant que le Rallye de Catalogne affiche un parcours 100% asphalte depuis l'an dernier.

L'occasion de se faire plaisir au niveau du pilotage, comme le confirme l'intéressé. "C'est un rallye très sympa avec des routes très rapides et fluides, et les spéciales sont peut-être ce qui ressemble le plus à un véritable circuit. Cela signifie que nous devons être très précis au niveau du pilotage, mais c'est très gratifiant quand on parvient à effectivement l'être."

Un sens dans lequel abonde le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala : "Elles [les routes catalanes] sont très appréciées des pilotes, qui peuvent vraiment prendre du plaisir à se concentrer sur la bonne trajectoire et à freiner le plus tard possible. Je pense que tous nos pilotes sont décidés à obtenir un bon résultat."

Pour l'ancien pilote WRC, l'objectif principal en Espagne sera bien sûr de sécuriser le titre chez les constructeurs, ce qui constituerait le deuxième consécutif, et le troisième en cinq ans. Pour ce faire, la structure japonaise ne devra pas se faire reprendre plus de 29 points par Hyundai, une mission largement réalisable.

"Après l'incroyable accomplissement de Kalle et Jonne en Nouvelle-Zélande, où ils ont remporté le titre chez les pilotes et les copilotes, il reste à présent encore un objectif à atteindre, à savoir décrocher le titre chez les constructeurs", confirme Latvala. "Nous n'en sommes pas loin, et la chose la plus importante en Espagne sera de ramener les deux voitures à la maison et d'inscrire les points qu'il nous faut. C'est l'objectif principal, mais bien sûr nous espérons aussi avoir la vitesse pour nous battre pour la victoire."

La victoire, Rovanperä et Toyota devraient être en mesure de la jouer, surtout si on se remémore le niveau de compétitivité de la GR Yaris sur asphalte. En effet, si le Rallye Monte-Carlo est tombé dans l'escarcelle de Sébastien Loeb en ouverture de championnat (en raison d'une crevaison de Sébastien Ogier lors de l'avant-dernière spéciale cela dit), Rovanperä s'est montré particulièrement tranchant sur cette surface cette saison.

Le Finlandais a en effet mené de bout en bout le Rallye de Croatie en avril dernier, malgré sa position d'ouvreur. Et il aurait très certainement pu refaire le coup plus récemment, lors du Rallye d'Ypres, où il avait pris les rênes lors de la première spéciale avant de partir à la faute dès la suivante.

Rovanperä avait offert un véritable récital lors du Rallye de Croatie, lui aussi disputé sur asphalte.

L'asphalte, un bon terrain de jeu pour la GR Yaris

Des antécédents qui font souffler un vent d'optimisme dans l'équipe. "La GR Yaris a été compétitive sur tous les rallyes sur asphalte jusqu'ici cette saison", reprend Latvala. "Et nous sommes confiants dans le fait que ce soit également le cas en Espagne."

Délesté de la pression du titre, Rovanperä pourrait ainsi enchaîner après son succès aux antipodes, et démontrer qu'il n'entend pas se reposer sur ses lauriers en cette fin de saison. Il faudra néanmoins se méfier de la réaction de Hyundai, dont la i20 N s'est elle aussi montrée performante sur asphalte cette saison. La marque sud-coréenne s'était d'ailleurs imposée en Catalogne l'an dernier par l'intermédiaire de Thierry Neuville. De quoi augurer d'une belle bataille au sommet.