Kalle Rovanperä s'apprête à faire ses débuts sur circuit

Kalle Rovanperä a décidé de ne disputer qu'un programme partiel en WRC avec Toyota, afin de s'initier en parallèle à la course en circuit. Le jeune Finlandais a annoncé en début de saison son intention de disputer quatre des six manches de la Carrera Cup Benelux, qui a débuté début mai à Spa dans le cadre du WEC, et qui reprend ses droits aux Pays-Bas ce week-end en course de soutien du DTM.

Rovanperä pilotera une Porsche 911 GT3 Cup préparée par Red Ant Racing, dirigée par l'ancien pilote Marc Goosens. Il a, avant cela, effectué une journée d'essais à Spa, puis deux autres à Zandvoort.



On se souvient que, en 2022, Sébastien Ogier avait pour la première fois choisi de disputer lui aussi une saison partielle en WRC, au lendemain de son huitième titre mondial, pour disputer trois manches du Championnat du monde d'Endurance, dont les 24 Heures du Mans, au volant d'un prototype Oreca 07 LMP2 du Richard Mille Racing Team.

Octuple Champion du monde WRC, Sébastien Ogier s'était essayé à l'Endurance en 2022. Photo de: Paul Foster

À l'inverse, Kimi Räikkönen avait, après neuf premières saisons en Formule 1, effectué une parenthèse en WRC au sein de l'équipe Citroën (2010) puis de sa propre équipe (2011), avant de s'en retourner en F1 chez Lotus.



Un autre ancien pilote de F1, Robert Kubica, avait lui vu sa carrière en F1 se briser lors d'un accident dans un rallye en Italie début 2011. Après avoir effectué son retour à la compétition en 2013 en WRC2 et en championnat d'Europe, puis en WRC, le Polonais avait lui aussi retrouvé la F1 en 2018 chez Williams en tant que pilote de réserve, puis en tant que titulaire en 2019.



Quant à Rovanperä, il découvrira la compétition en circuit après avoir disputé trois des six premières manches du championnat WRC, dont une victoire éclatante lors du Safari Rally Kenya en mars. Il n'a pas encore annoncé le moment de son retour en rallye cette année.