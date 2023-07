Pour Latvala, Rovanperä a dominé l'Estonie à la manière d'un Loeb

Pour son dixième succès en WRC, le troisième de suite en Estonie, Kalle Rovanperä a fêté la victoire la plus écrasante qu'il ait connue, battant Thierry Neuville (Hyundai) de 46"5 secondes à l'arrivée. Passé en tête vendredi alors qu'il ouvrait la route sur ces spéciales de terre, le Champion du monde en titre est ensuite resté leader incontesté samedi et dimanche, cumulant 15 victoires du scratch dont 13 consécutives.

Pour Jari-Matti Latvala, c'est une domination qui n'est pas sans rappeler Sébastien Loeb. L'Alsacien a notamment réalisé un exploit similaire lors du Rallye d'Allemagne 2008, remportant lui aussi 13 spéciales consécutives. Trois ans plus tôt, il avait gagné l'intégralité des 12 spéciales du Tour de Corse 2005.

Le Finlandais, désormais à la tête de l'équipe Toyota, ne s'expliquait pas, dimanche après-midi, comment Kalle Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen avaient pu se montrer aussi rapides lors de ce Rallye d'Estonie.

"La manière dont je vois les choses, c'est que Kalle et Jonne se trouvaient dans une zone de fluidité", a déclaré Jari-Matti Latvala. "Entrer dans cette zone est quelque chose qui vient naturellement lorsque l'on fait très bien les choses. Ça se produit, c'est tout."

"Quant à trouver cette zone, c'est là qu'est le point d'interrogation. Je ne peux pas répondre à cela. C'est une performance incroyable, une domination de rallye similaire à celle qu'a réalisée Sébastien Loeb en Corse en 2005."

Podium : Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen (Toyota Gazoo Racing WRT) vainqueurs devant Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai World Rally Team) et Esapekka Lappi et Janne Ferm (Hyundai World Rally Team)

Kalle Rovanperä, lui, a jugé "vraiment simple" de produire cette performance, aussi impressionnante ait-elle été, la mettant sur le compte de sa confiance au volant de sa GR Yaris.

"Ça a été un très bon rallye", a résumé Kalle Rovanperä, maître de l'euphémisme, à Motorsport.com. "C'est mon épreuve préférée du calendrier et j'y ai vraiment pris du plaisir. J'ai vraiment apprécié la voiture et les spéciales, et je pense que cela s'est vu dans les chronos."

"Je pense que c'est vraiment simple. Si la voiture fonctionne comme vous le souhaitez, alors vous pouvez en faire ce que vous voulez. Quand vous connaissez assez bien les spéciales, tout est une question de confiance. Je n'ai pas eu besoin de dépasser les limites à certains endroits, j'ai roulé à ma vitesse et c'était suffisant."

"Je pense que Loeb a fait quelque chose de similaire", a ajouté le pilote finlandais en référence à ses 13 victoires de spéciales consécutives, "[ou] plus ou moins, [mais] je m'en fiche. Ça reste un bon paquet de victoires de spéciales."

Après son succès au Portugal, cette deuxième victoire cette saison permet à Kalle Rovanperä de porter à 55 points son avance en tête du championnat avant son épreuve à domicile, le Rallye de Finlande qui aura lieu la semaine prochaine.

Lire aussi : Kalle Rovanperä écrase le Rallye d'Estonie