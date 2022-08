Rovanperä espère des conditions humides au Rallye d'Ypres

Charger le lecteur audio

Il a beau jurer que sa deuxième place obtenue à domicile ne l'a pas impacté le moins du monde, on a du mal à croire qu'un compétiteur tel Kalle Rovanperä n'ait pas été un tant soit peu blessé dans son amour propre suite à sa défaite face à Ott Tänak au Rallye de Finlande. Il est vrai que le pilote Toyota avait fait le même coup à son adversaire estonien trois semaines plus tôt, mais ce n'est sans doute pas cela qui a été de nature à consoler le jeune homme qui ambitionnait de triompher devant son public.

Le week-end prochain, le WRC se déplacera donc sur les terres d'un autre éminent pilote du championnat, Thierry Neuville. Ce dernier en difficulté et peu en confiance à bord de sa Hyundai, Rovanperä pourrait bien profiter de l'aubaine pour reprendre l'initiative à l'occasion du Rallye d'Ypres, où il avait du reste terminé troisième l'an dernier, pour la première de l'épreuve dans la catégorie.

"Je suis content d'aller en Belgique", déclare le pilote Toyota. "L'an dernier nous y avions réalisé plutôt un bon rallye dans l'ensemble, j'avais alors apprécié les défis proposés par cette nouvelle manche, et j'espère que nous allons pouvoir obtenir de nouveau un bon résultat."

Pour cela il faudra cependant mieux négocier la première étape que lors de la dernière manche, où le Finlandais avait souffert du fait de devoir balayer la route. Un facteur que l'intéressé a bien intégré. "Les routes y sont assez étroites, avec de grosses cordes [possibilité pour un pilote de couper un virage] et beaucoup de boue et de graviers sur celles-ci", constate-t-il, admettant que des conditions humides pourraient réduire le handicap inhérent au rôle d'ouvreur en lissant les performances des différents engagés. "Tout pourrait dépendre des conditions : si c'est sec, alors ce sera sans doute un peu poussiéreux pour les premières voitures, comme nous avons pu le constater l'an passé, mais si c'est mouillé ce serait parfait pour nous qui allons ouvrir."

Pour espérer l'emporter au Rallye d'Ypres, Rovanperä devra parvenir à mieux limiter les dégâts lors de la première étape.

Le niveau d'adhérence, facteur X en Belgique

Le niveau de grip devrait donc être au centre de toutes les attentions lors du Rallye d'Ypres et revêtir une grande importance dans la compétitivité de chacun. C'est en tout cas l'avis du patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala. "Ypres est un rallye asphalte particulièrement rapide et qui représente un vrai défi, avec de nombreux gros freinages et beaucoup de poussière sur les routes", observe l'ancien pilote WRC.

"S'il se met à pleuvoir, cela peut devenir très glissant, et les pilotes doivent être capables de lire la route pour juger de l'évolution du niveau de grip. Nous sommes bien mieux préparés cette année avec l'expérience que nous avons acquise en 2021. Nous comprenons mieux la nature de ce rallye et nous avons réalisé des essais sur des routes plus faciles. Donc je pense que nous serons davantage compétitifs et que nous allons pouvoir nous battre pour la victoire." Voilà qui augure d'un nouveau duel à couteaux tirés entre Toyota et Hyundai.