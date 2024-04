Rovanperä et Fourmaux assurent, le calvaire continue pour Hyundai

Alors qu'une partie des points de l'épreuve sera attribuée en fonction du classement de ce samedi soir, la journée de dimanche offre ses propres points et permet aux pilotes victimes des nombreux écueils du Safari Rally d'espérer quelque peu sauver leur épreuve. À ce petit jeu, les pilotes Hyundai viennent immédiatement en tête après deux journées particulièrement difficiles.

Thierry Neuville est d'ailleurs le premier à se mettre en évidence en signant le premier scratch du jour, dans la courte 14e spéciale (Malewa 1, 8,33 km), quasiment 5 secondes devant Ott Tänak et 10 secondes devant Esapekka Lappi, pourtant victime d'une crevaison lente après seulement 1 km, les deux autres pilotes de la i20 N Rally1 Hybrid. Sur ce parcours cassant avec de nombreuses pierres, les hommes du top 3 au général n'ont pas pris le moindre risque, terminant tous à plus de 17 secondes.

Dans l'ES15 (Oserian 1), la plus longue du jour avec ses 18,33 km, c'est un Elfyn Evans lui aussi revanchard après ses trois crevaisons de ce samedi, qui a signé le meilleur temps, devant Tänak (+3,2 secondes) et Neuville (+5,5 secondes). Là encore, Takamoto Katsuta, Adrien Fourmaux et encore plus Kalle Rovanperä ont assuré le coup pour préserver leur classement.

La première ouverture de la "porte de l'enfer" (Hell's Gate 1, 10,53 km) clôturait cette boucle matinale, un parcours rapide et dans un environnement plus ouvert. Le chemin de croix s'est poursuivi pour Hyundai : Lappi a d'abord été victime d'un problème de transmission pendant la spéciale, même s'il a pu rallier l'arrivée. Tänak a pour sa part perdu du temps sur un tête-à-queue. Pour Neuville, enfin, la roue arrière droite a été en partie arrachée par un contact avec un énorme bloc de terre (ou une pierre) situé en pleine trajectoire ; le Belge a toutefois pu franchir la ligne d'arrivée sur un rythme assez soutenu au vu des dégâts.

Côté chrono, c'est Evans qui s'est offert le scratch de cette ES16. En dépit de son incartade, Tänak a terminé second à 2,6 secondes et est en tête du classement de la seule journée de dimanche, avec 0"3 d'avance sur le Gallois. Ce sera le duel à suivre sur les trois spéciales restantes dans ce Safari Rally 2024 pour s'octroyer les 7 points qui vont avec.

Scratchs du dimanche

ES14 Malewa 1 8,33 km Thierry Neuville ES15 Oserian 1 18,33 km Elfyn Evans ES16 Hell's Gate 1 10,53 km Elfyn Evans

Safari Rally - Classement après l'ES16