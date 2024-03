Rovanperä leader au Kenya, Neuville mord la poussière

Malgré les craintes liées à la saison des pluies au Kenya, c'est dans des conditions sèches que les hostilités ont véritablement débuté ce matin sur le Safari Rally. Essentiellement sec, le terrain de la première boucle n'en a pas moins été délicat, puisque c'est la poussière qui a joué les éléments perturbateurs. Au menu, trois spéciales et une approche évidente consistant à privilégier la dernière, celle de Kedong, longue d'une trentaine de kilomètres.

À noter que ce matin, si les Toyota et les Ford M-Sport utilisaient le snorkel, de nouveau autorisé, Hyundai a fait le choix de s'en priver, sans doute pour optimiser la performance pure.

Neuville contraint au Système D

L'ES2 a principalement été marquée par la crevaison lente d'Elfyn Evans, qui a coûté une dizaine de secondes au Gallois pendant que son coéquipier Kalle Rovanperä signait le scratch. Mais c'est dans la très rapide ES3 qu'est survenu le premier gros rebondissement, quand Thierry Neuville a heurté une pierre à l'arrière droit. Outre la crevaison provoquée par le choc, des morceaux de carrosserie ont été arrachés et le leader du championnat a lâché près de 20 secondes dans l'aventure. Kalle Rovanperä a quant à lui enfoncé le clou en devançant Esapekka Lappi de 1"4.

Neuville a pu prendre le départ de l'ES4 mais en plus d'ouvrir la route, il a fallu composer avec la poussière venant s'engouffrer dans l'habitacle à cause des dégâts survenus à l'arrière. Avec son copilote Martijn Wydaeghe, le pilote belge a dû sortir les masques pour parcourir la distance tout en limitant la gêne occasionnée par cette poussière. Le duo a également dû composer avec un problème de système hybride.

"C'était mieux que ce que je pensais", a confié un Thierry Neuville soulagé à l'arrivée. "On avait de la chance d'avoir les masques. On s'attendait à avoir plus de poussière sur le pare-brise. On a été malchanceux avec notre crevaison et on a aussi perdu l'hybride."

Matinée difficile pour Thierry Neuville. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

Bien décidé à mettre derrière lui son erreur commise en Suède le mois dernier, Kalle Rovanperä a frappé plus fort encore dans l'ES4, où il a fait une grosse différence. Le double Champion du monde en titre a signé le scratch avec 11"1 d'avance sur Ott Tänak. Et voici le pilote finlandais leader du rallye avec une marge de 15"5 sur Esapekka Lappi.

Adrien Fourmaux, lui, a connu une matinée difficile et a régulièrement concédé du temps, plus particulièrement dans l'ES4. Le Français s'est plaint d'une voiture trop basse. Avec son copilote Alexandre Coria, ils sont 7e du général à 1'14"6 déjà du leader.

Scratchs du vendredi matin

ES2 Loldia 1 19,17 km K. Rovanperä ES3 Geothermal 1 13,12 km K. Rovanperä ES4 Kedong 1 31,50 km K. Rovanperä

Safari Rally - Classement après l'ES4