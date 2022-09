Rovanperä : "Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué"

Charger le lecteur audio

Son abandon au Rallye d'Ypres, son premier de la saison, était-il un simple faux pas ou bien la traduction d'une mal plus profond pour Kalle Rovanperä ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais force est de constater que le leader du championnat a laissé son rival Ott Tänak reprendre l'initiative lors des deux dernières manches.

Le pilote estonien est en effet revenu du diable Vauvert depuis son rallye à domicile, disputé mi-juillet et où il s'était montré incapable de suivre le rythme d'un Rovanperä intraitable. Il faut croire cependant qu'une remobilisation a bel et bien eu lieu dans la foulée chez Hyundai, le Champion du monde 2019 parvenant à rendre la monnaie de sa pièce au pilote Toyota en Finlande début août, avant d'enfoncer le clou deux semaines plus tard en Belgique.

Deux victoires successives dont les effets se font sentir au classement des pilotes : Tänak, qui ne figurait qu'en quatrième position après le Rallye d'Estonie, à 98 points de Rovanperä (l'équivalent de plus de trois rallyes), est ainsi remonté à la deuxième place, à 72 unités du Finlandais, alors que la saison vient d'entrer dans son dernier tiers.

Pourtant, ce dernier conserve une possibilité d'être titré dès ce week-end en Grèce, pour peu qu'il parvienne à inscrire 19 points de plus que Tänak. Mais l'intéressé, qui a déjà vendangé une première balle de match à Ypres, ne veut pas y penser pour l'instant, et préfère prendre les épreuves les unes après les autres. "La Belgique a été un week-end difficile pour nous, donc en Grèce nous devons simplement revenir au niveau auquel nous devrions être et essayer de réaliser un bon rallye", rappelle-t-il ainsi. "En ce qui concerne le championnat, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc il ne faut pas trop y penser. Nous essayons simplement de ramener de bons points sur chaque épreuve et de contrôler [la situation] comme nous le pouvons."

Rovanperä avait remporté sa deuxième victoire en WRC l'an dernier en Grèce, pour le retour du pays au calendrier après huit années d'absence.

Une première étape cruciale

Il est vrai qu'il faudra un petit concours de circonstances pour voir le Finlandais être sacré ces prochains jours. Certes, celui-ci s'est imposé en Grèce l'an dernier pour le retour du pays hellénique au calendrier après huit ans d'absence, mais la situation sera bien différente cette saison, avec une position d'ouvreur dans l'ordre des départs qui rend chaque première étape très délicate à négocier.

"La Grèce a été un très bon rallye pour nous l'an dernier, mais nos chances cette fois-ci vont probablement dépendre grandement de la météo", reprend Rovanperä. "Si cela reste sec, alors ce sera difficile pour nous d'ouvrir la route le vendredi. Mais s'il pleut, cela compliquera la vie de nos rivaux juste derrière nous, et alors nous pourrons tirer le meilleur parti de la situation."

Un avis partagé par le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, vainqueur de l'édition 2013 alors qu'il évoluait à l'époque pour Volkswagen. "Kalle a décroché une belle victoire l'an passé dans des conditions difficiles. Mais renouveler cette performance sera difficile, surtout en partant en premier sur la route et compte tenu du fait que les spéciales du vendredi ne seront parcourues qu'une seule fois, mais il s'en est très bien sorti toute la saison jusqu'ici."

La victoire reste cependant l'objectif principal du constructeur japonais en Grèce, qui entend bien renouer avec la première place afin d'aborder la dernière ligne droite du championnat dans les meilleures conditions. "Après être passé tout près de la victoire lors des deux derniers rallyes, nous nous rendons en Grèce avec la ferme intention de nous y imposer, même si nous savons que cela ne sera pas aisé sur une manche aussi difficile", réaffirme Latvala, pour qui la dixième manche de l'année ne sera pas une simple question de survie, mais aussi de recherche de la performance.

"Le Rallye de l'Acropole est légendaire, et c'est une bonne chose de l'avoir de retour au calendrier depuis l'an dernier", poursuit l'ancien pilote WRC. "Nous avons pu constater [en 2021] que les routes en terre n'étaient pas aussi cassantes que par le passé. Cela signifie que, quand bien même la fiabilité demeure un élément important, nous allons également avoir besoin d'afficher un gros niveau de performance [pour espérer bien figurer]."