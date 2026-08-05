Rovanperä et Toyota s'apprêtent à discuter de 2027

Kalle Rovanperä affirme aborder avec un état d'esprit ouvert son retour à la compétition l'an prochain, alors qu'il s'apprête à discuter de son avenir avec Toyota.

Rovanperä a reçu le feu vert pour reprendre sa carrière en compétition après s'être remis des ennuis de santé qui l'avaient contraint à renoncer à son projet de passer cette année du rallye au circuit, via la Super Formula.

Le week-end dernier, au Rallye de Finlande, Rovanperä a repris le volant d'une Toyota Corolla GT AE86 pour participer, aux côtés de son copilote champion du monde Jonne Halttunen, à des démonstrations dans la spéciale de Harju. Cette sortie, au volant d'une voiture appartenant à Halttunen, constituait son premier roulage en rallye depuis son retrait du WRC à la fin de l'année dernière.

"C'était vraiment génial. Ça fait plaisir de revenir dans le parc d'assistance, de revoir tous les anciens amis et coéquipiers. C'est agréable d'être spectateur pour une fois", a déclaré Rovanperä à Motorsport.com à cette occasion.

"Toute l'année, je n'ai pratiquement rien piloté de manière sérieuse. J'ai seulement participé à quelques épreuves pour le plaisir, en prenant du temps pour moi, en faisant des choses normales, en traînant dans le garage avec des amis et en m'amusant."

"Je me sens de nouveau bien et en bonne santé depuis quelque temps déjà, et c'était évidemment la priorité absolue. Ensuite, j'ai vraiment apprécié cette période, avec davantage de temps pour moi, donc ça m'a fait beaucoup de bien."

Kalle Rovanperä a piloté une Toyota Corolla GT AE86 historique en Finlande. Photo de: Red Bull Content Pool

Rovanperä admet s'être volontairement éloigné du monde du sport automobile afin de se concentrer sur sa convalescence, même s'il est resté en contact avec son ami proche et ancien équipier chez Toyota, Takamoto Katsuta, à qui il a prodigué quelques conseils. Le Japonais réalise cette année la meilleure saison de sa carrière en WRC.

"De temps en temps, je parle avec Taka. Je ne pense pas être un très bon coach, mais bien sûr, j'essaie toujours de l'aider autant que possible et nous échangeons régulièrement. Quand il me demande quelque chose, je fais toujours de mon mieux pour l'aider", a-t-il expliqué.

"C'était vraiment formidable de le voir réussir cette année. La seule chose un peu triste, c'est que je n'étais pas là pour vivre ça avec lui, surtout lors de sa première victoire au Safari Rally Kenya. J'aurais vraiment dû être là."

Je suis ouvert à toutes les possibilités et nous verrons quelles sont leurs idées, quelles sont les miennes et ce qui se passera ensuite.

Kalle Rovanperä devait disputer le championnat de Super Formula en 2026. Photo de: Masahide Kamio

Rovanperä s'apprête désormais à discuter avec Toyota de la suite de sa carrière afin d'effectuer son retour à la compétition l'an prochain, et toutes les options semblent envisageables.

"Pour l'instant, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai vraiment essayé de ne pas y penser le plus longtemps possible. Mais maintenant, nous allons commencer à discuter davantage avec Toyota pour voir quels sont leurs projets et les miens. Je ne pense pas qu'il y ait un plan déjà défini. Je suis ouvert à toutes les possibilités et nous verrons quelles sont leurs idées, quelles sont les miennes et ce qui se passera ensuite."

Interrogé sur le fait de savoir si la compétition sur circuit figurait toujours parmi ses objectifs et s'il pouvait revenir en rallye, il a répondu : "J'ai toujours énormément apprécié la course sur circuit, donc cela fait toujours partie de mes projets. Mais sous quelle forme, je ne le sais pas encore. Après une si longue pause, le rallye procure aussi des sensations très différentes. C'est justement ce qui est intéressant."

Rovanperä reconnaît enfin qu'il suivra avec intérêt l'évolution future du WRC après l'annonce de l'arrivée d'un nouveau détenteur des droits commerciaux.

"Ce sera vraiment intéressant à voir. Il y a évidemment beaucoup d'espoir qu'ils apportent des changements et fassent évoluer les choses. Ce ne sera pas facile, mais j'espère qu'ils feront du bon travail."