Le Safari Rally, épreuve fondatrice du retour en force de Hyundai

Après une première partie de saison bien sombre et marquée par des problèmes techniques à répétition, Hyundai voit enfin la lumière au bout du tunnel depuis quelques rallyes. Déstabilisé par le brusque départ de son ancien patron, Andrea Adamo, en décembre 2021, la marque sud-coréenne a tardé à se conformer à la nouvelle réglementation consacrant l'arrivée de l'hybride en WRC.

Et la punition a été immédiate, avec une voiture qui a longtemps accusé du retard par rapport à la concurrence au niveau du développement, et dont la fiabilité a laissé grandement à désirer lors des premières manches de la campagne 2022. Mais tout cela semble être du passé désormais, alors que Hyundai s'est imposé lors des trois derniers rallyes (une première depuis ses débuts en WRC en 2000), et a même remporté quatre des six dernières épreuves disputées si on remonte jusqu'à la victoire d'Ott Tänak en Sardaigne début juin.

De fait, le constructeur asiatique a d'ores et déjà égalé son record de victoires sur une saison, établi en 2017 et renouvelé en 2019 (année où il a remporté le titre), alors qu'il reste encore trois échéances avant le terme du présent exercice. Un très bon bilan qui repose essentiellement sur les performances de Tänak, vainqueur en Sardaigne, en Finlande ainsi qu'en Belgique, alors que Thierry Neuville a emmené le premier triplé de l'Histoire de la marque lors du Rallye de l'Acropole.

Un triomphe qui semblait inconcevable il y a peu, à telle enseigne que le patron de Hyundai, Julien Moncet, a admis que "personne n'aurait misé le moindre euro sur l'équipe au début de l'année". Mais la compétitivité des i20 N s'est forgée au travers des épreuves et des coups durs cette saison, notamment lors du Safari Rally où celles-ci ont été les cibles de multiples problèmes mécaniques.

Un rallye véritablement fondateur, comme le souligne Moncet. "Au début nous n'étions pas organisés, nous n'étions pas rapides et nous enchaînions problème de fiabilité sur problème de fiabilité. Il est clair que nous n'étions pas les favoris, ni même des outsiders au Monte-Carlo", a-t-il déclaré auprès de Motorsport.com.

"Nous avons commencé à nous relever et à progresser en Croatie, au Portugal ainsi qu'en Sardaigne. Mais par la suite nous nous sommes de nouveau retrouvés nulle part au Kenya. Cette manche a été très dure pour nous, nous y avons rencontré de nombreux soucis et il y a eu beaucoup de casse, mais cela nous a permis de beaucoup apprendre. Nous avons gardé cela en tête lorsque nous avons préparé le rallye le plus exigeant sur terre qui suivait, et qui n'était autre que la Grèce ce week-end. Nous avons donc sans doute fait contre mauvaise fortune bon cœur ici.

Parfois critiqué au sein même de Hyundai, Moncet a su ignorer les attaques pour ramener les siens aux avant-postes.

Les problèmes de fiabilité, un lointain (mauvais) souvenir

En dépit des problèmes de fiabilité et d'organisation interne qui ont parfois remis en cause sa légitimité à la tête de l'équipe, Moncet assure ne jamais avoir perdu la foi de voir ses troupes revenir au premier plan. "Je dois dire que l'équipe est la même qu'auparavant", explique-t-il ainsi. "Nous avons été en mesure de nous imposer par le passé, et je ne vois donc aucune raison pour laquelle nous n'en aurions pas été de nouveau capables. Bien sûr nous avons pris un gros retard au début [avec la voiture]. Mais la question n'a jamais été si, mais quand [nous serions de retour], car tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Une fois que nous sommes venus à bout de nos problèmes de fiabilité, qui constituaient notre principal talon d'Achille en début de saison, nous avons pu travailler sur la performance et voilà où nous en sommes à présent."

"Franchement, c'est même une surprise que cela [les bons résultats] soit venu si tôt, et le fait d'avoir remporté trois victoires d'affilée est quelque chose d'incroyable. Bien entendu, le niveau de performance de la voiture est bon, mais si vous regardez bien quel était notre point fort ce week-end, vous vous rendrez compte qu'il s'agissait surtout de la fiabilité. Ne pas rencontrer trop de problèmes de ce type sur une épreuve aussi délicate que la Grèce nous a permis de faire la différence."

Le triplé signé par Hyundai au Rallye de l'Acropole lui a notamment permis de reprendre 25 points sur Toyota au championnat. Le constructeur japonais semble en effet inscrit sur une trajectoire inverse à celle de son rival sud-coréen depuis le mois d'août, et a vu des trois GR Yaris frappées par les problèmes mécaniques en Grèce – avec les abandons d'Esapekka Lappi et d'Elfyn Evans, mais aussi l'arrivée hors du top 10 de Kalle Rovanperä.

Si l'écart entre les deux entités demeure encore relativement important (63 unités) alors qu'il ne reste que trois manches à disputer cette saison, la marque nippone va devoir réagir si elle ne veut pas voir les courbes de performance se croiser au championnat, et se faire damer la couronne sur le fil. Voilà en tout cas qui promet une fin de saison au scénario haletant.