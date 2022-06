Safari Rally : focus sur une épreuve incontournable du WRC

Charger le lecteur audio

Le Safari Rally constitue sans doute l'une des épreuves les plus célèbres et les plus exigeantes des sports mécaniques, avec des parcours toujours très sélectifs composés de pistes rapides et rocailleuses ainsi que de fech-fech, le tout dans le magnifique décor de la savane et de la faune kenyanes.

Une difficulté qui fait tout le charme de la manche africaine, qui a gagné sa place parmi les joyaux du championnat WRC grâce justement à sa complexité et à ses spéciales uniques. Le Safari Rally a ainsi été l'un des piliers du calendrier entre 1973 et 2002, avant un hiatus de 19 années et son retour au programme en 2021.

La première édition du Safari Rally a eu lieu en 1953, sous le nom de East African Coronation Safari (jusqu'en 1959), en hommage au couronnement de la reine Elisabeth II ayant eu lieu cette même année. En 1960, l'épreuve fut rebaptisée plus sobrement East African Safari Rally, un intitulé qu'elle conservera jusqu'en 1974, pour finalement devenir le Kenya Safari Rally.

Disputée sur des routes ouvertes au public, la course s'est rapidement bâtie la réputation d'épreuve la plus harassante du WRC. En effet, des conditions de roulage difficiles combinées à une météo des plus versatiles rendaient à l'époque les 5000 km du parcours chronométré (!) particulièrement hasardeux, et le simple fait de voir l'arrivée constituait alors en soi un accomplissement.

Les conditions de course peuvent parfois devenir très difficiles au Kenya, comme ici en 1992 où Carlos Sainz tente de se frayer un chemin sur les pistes rendues boueuses par les intempéries.

Il a fallu attendre 1996 pour que l'épreuve adopte un format composé de spéciales, mais le Safari Rally a continué de se distinguer jusqu'en 2002 par sa longueur, avec près de 1000 km de compétition, là où les standards des autres rallyes se situent davantage autour des 350 km.

L'épreuve a finalement fait son retour au calendrier WRC en 2021 après quasi deux décennies d'absence, avec cette fois-ci un format plus condensé mais qui demeure comme l'un des plus importants défis proposés aux équipages dans le calendrier.

Il faut par ailleurs rappeler qu'à la différence des autres manches, les équipages ont interdiction de procéder à des essais sur les lieux de l'épreuve avant la tenue du rallye. Le shakedown auquel ont participé les concurrents hier a ainsi constitué leur première prise de contact avec l'épreuve africaine cette année. En ce sens, l'expérience accumulée l'an dernier lors du retour du rallye au calendrier pourrait grandement avantager certains ceux qui y ont participé.

Les illustres vainqueurs du Safari Rally

Les Kenyans Shekhar Mehta et Carl Tundo ont été véritablement prophètes en leur pays puisqu'ils sont les deux pilotes à s'être le plus imposés sur l'épreuve, chacun à cinq reprises. Le premier succès de Mehta est survenu lors de la toute première édition rattachée au WRC, en 1973, avant que celui-ci ne signe une formidable série de quatre triomphes consécutifs entre 1979 et 1982. Les victoires de Tundo ont quant à elles eu lieu lorsque le Safari Rally ne faisait plus partie du championnat, en 2004, 2009, 2011, 2012 et 2018.

Parmi les pilotes les plus prolifiques au Kenya, on peut également citer le Suédois Björn Waldegård ainsi que le Finlandais Juha Kankkunen, avec chacun quatre victoires à leur actif.

C'est au Kenya que Colin McRae a remporté son dernier succès en WRC, en 2002 avant le retrait de l'épreuve pour près de deux décennies.

La dernière édition du rallye avant son retrait du calendrier en 2002 a par ailleurs été remportée par le regretté Colin McRae, dont il s'agissait d'ailleurs de l'ultime victoire en WRC – sa troisième au Kenya après celle de 1997 avec Subaru et celle de 1999 avec Ford.

Miki Biasion, Tommi Mäkinen et Richard Burns se sont quant à eux imposés à deux reprises, alors que l'an dernier Sébastien Ogier a remporté l'épreuve à l'occasion du retour de cette dernière au calendrier.