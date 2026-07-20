"Un grand soulagement" : ce que sa première victoire signifie pour Sami Pajari

Sami Pajari est lui-même surpris par la domination qu'il a exercée durant le week-end et qui l'a mené à sa première victoire en WRC. S'imposer dimanche au Rallye d'Estonie a été pour lui "un grand soulagement", alors qu'il était plusieurs fois passé à côté jusqu'ici.

Le Finlandais, âgé de 24 ans, a mené la course de bout en bout, remportant 12 des 18 spéciales. Jamais il n'a été inquiété et il a fini par sceller une victoire mémorable avec 19,5 secondes d'avance sur Oliver Solberg, autre jeune talent de Toyota.

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La domination de Pajari s'est notamment illustrée par une série de neuf spéciales consécutives remportées entre le départ de l'épreuve, vendredi midi, et samedi matin. La dernière fois qu'un pilote avait ainsi été invaincu sur une étape entière en WRC, c'était l'année dernière, avec la prestation du double champion du monde Kalle Rovanperä aux Îles Canaries.

Pajari était déjà passé tout près de la victoire en WRC auparavant : il avait occupé la tête en Arabie saoudite, en fin de saison dernière, puis avait été en passe de s'imposer en Croatie cette année. À chaque fois, des crevaisons avaient contrecarré ses espoirs. En Estonie, cependant, il a pour la première fois dominé de bout en bout.

"La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être simplement le soulagement. C'est une chose après laquelle nous courons depuis relativement longtemps. Et cette saison en particulier, nous avons souvent été proches de gagner", a déclaré Sami Pajari à Motorsport.com à l'arrivée.

"Nous avons déjà décroché des deuxièmes et des troisièmes places, et la victoire était la seule chose qui nous manquait. Je savais évidemment que c'était possible [de gagner], mais quand ? C'est donc tout simplement un grand soulagement."

Est-ce le plus beau jour de sa vie ? "J'imagine que oui. C'est vraiment incroyable et génial. C'est le genre de chose qu'on imagine peut-être dans ses rêves et dont on peut rêver pendant de nombreuses années. On est juste un petit garçon qui regarde les rallyes et qui voit les gens les remporter, puis tout à coup, on s'y retrouve soi-même."

"Ensuite, on franchit la ligne d'arrivée, notre famille est là pour nous attendre et on peut partager ce moment, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je pense que je ne réalise toujours pas, ni ne comprends ce que j'ai accompli."

Sami Pajari et Marko Salminen n'avaient jamais gagné en WRC, ni l'un ni l'autre. Photo : Toyota Racing

Le copilote de Pajari, Marko Salminen, était tout aussi ému, s'agissant également de son premier triomphe en WRC, à 47 ans et alors qu'il a pris son premier départ dans la catégorie en 2008.

"Bien sûr, cela compte beaucoup pour moi aussi", a-t-il réagi, "sachant depuis combien de temps je suis en rallye et le nombre de pilotes avec qui j'ai couru. Et maintenant, enfin, cette première victoire dans la catégorie principale. En fait, dans des moments comme celui-ci, on ne réalise pas vraiment ce qui vient de se passer, mais je suis heureux."

Une victoire avec l'art et la manière

Même si Sami Pajari était convaincu que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne monte sur la plus haute marche du podium, il a été surpris par la manière dont ce rallye l'y a mené.

"Je suis peut-être un peu surpris", a-t-il admis en évoquant sa domination tout au long du week-end. "Nous avions presque toujours une demi-longueur d'avance sur les autres. À mes yeux, ça n'était pourtant pas une telle domination. C'est après la première spéciale [de dimanche, soit l'avant-dernière du rallye, ndlr] que j'ai commencé à mieux comprendre ou à réaliser que la victoire était possible."

"Pour autant, il suffit de faire une mauvaise spéciale et on peut facilement perdre dix secondes, et l'écart est alors réduit de moitié. Il faut donc rester vraiment, vraiment concentré à tout moment. Nous avons beau avoir gagné 12 spéciales sur 18, cela ne m'a jamais vraiment aidé à me détendre : la pression était toujours là", a ajouté le Finlandais qui occupe désormais la troisième place du championnat, à 33 points d'Elfyn Evans, qui conserve la tête.

Sebastien Ogier a terminé cinquième en Estonie. Photo : Toyota Racing

Ce succès a valu à Sami Pajari les compliments appuyés de ses pairs, et notamment du nonuple champion du monde Sébastien Ogier, distancé à la cinquième place.

"Bravo à Sami et Marko pour leur superbe performance et cette magnifique première victoire", a déclaré le Français à Motorsport.com. "Je m'attendais à ce qu'il [Pajari] se batte pour la victoire, mais peut-être pas à ce qu'il domine à ce point. Il a été très performant."

"Je pense que ce n'est pas une surprise de voir un Finlandais s'imposer en Estonie. C'est déjà arrivé. Mais il ne faut pas pour autant minimiser ce genre de performance. Il a été très solide, alors bravo."

Oliver Solberg, qui avait lui aussi remporté son premier succès en WRC de manière dominante lors de cette épreuve l'année dernière, a déclaré : "Il a réalisé un week-end incroyable. Je pense que c'est un peu ce que j'ai ressenti l'année dernière. Quand on se sent bien [dans la voiture], c'est presque facile et on continue simplement à piloter. Il a répété tout au long du week-end qu'il était incroyablement à l'aise."

De son côté, Thierry Neuville, champion du monde 2024, a salué une "superbe performance" : "Bravo à lui. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne remporte sa première victoire."