Loeb ne disputera pas le Rallye Monte-Carlo 2023 avec M-Sport

La révélation ce jour par les organisateurs du Rallye Monte-Carlo de la présence de trois Ford Puma pour l'équipe M-Sport, sans toutefois que le nom de Sébastien Loeb ne soit confirmé, ne laissait plus beaucoup de doutes sur l'issue de l'éventuel engagement du nonuple Champion du monde des Rallyes lors de l'épreuve qu'il avait remportée l'an passé aux côtés d'Isabelle Galmiche.

C'est désormais officiel, puisque l'équipe britannique a tout bonnement annoncé que sa troisième Ford Puma Rally1 serait confiée à Jourdan Serderidis. Le Grec, âgé de 58 ans, accompagnera donc l'effort de M-Sport qui engagera par ailleurs ses deux pilotes à temps plein, le Champion du monde 2019 Ott Tänak et le Français Pierre-Louis Loubet.

Cette annonce ne tombe donc pas comme une surprise car les difficultés, notamment logistiques, autour de Loeb, dont la participation au Dakar 2023 doit s'achever le 15 janvier alors que les reconnaissances pour le Monte-Carlo commenceront le 17, semblaient difficilement surmontables ; tout comme le fait de simplement se mettre d'accord sur un potentiel nouveau programme partiel au volant de la Puma Rally1. Restait la piste Gus Greensmith, mais qui semblait également refroidie en dépit de discussions ces derniers jours entre les deux parties.

Ni l'un ni l'autre ne sera donc présent avec M-Sport en Principauté, et c'est l'expérimenté pilote privé Serderidis qui rafle la mise et prendra part à ce monument du WRC du 19 au 22 janvier. Il s'agira de sa quatrième apparition avec la Ford de nouvelle génération, lui qui était engagé cette année au Kenya, en Grèce et en Espagne. Son meilleur résultat avait été la septième place lors de la manche africaine, également le meilleur résultat de sa carrière en Championnat du monde.

Serderidis a jusqu'ici été engagé au Rallye Monte-Carlo à quatre reprises, de 2014 à 2017, d'abord sur Ford Fiesta R5 puis avec la Citroën DS3 R5.