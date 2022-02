Loeb aura du mal à "résister à la tentation" d'un retour dans la Puma

Charger le lecteur audio

L'année 2022 a déjà été riche d'émotions pour Sébastien Loeb, auteur de belles performances sur des terrains très différents : deuxième du Dakar, vainqueur du Monte-Carlo et encore vainqueur dans la Race of Champions il y a quelques jours. Une période que l'Alsacien décrit comme "six semaines complètement folles" dans une chronique publiée sur son site internet.

Ce marathon a débuté en Arabie saoudite par le Dakar, où Sébastien Loeb n'a rien pu faire face à un Nasser Al-Attiyah impérial. "Je commence à avoir un peu d'expérience sur ce rallye avec six participations et cette année aura été la plus intense", précise celui qui prenait son deuxième départ avec BRX et Prodrive. "C'était quasiment un sprint avec de l'attaque du premier au dernier jour entre Nasser et moi. Une petite avarie mécanique en première semaine nous prive d'une bataille à la régulière mais Nasser et Mathieu [Baumel] ont été parfaits, nous avons juste à les féliciter pour cette nouvelle victoire."

"Cependant, avec seulement cinq Dakar dans les jambes au départ de cette édition 2022 et malgré l'expérience acquise avec Daniel depuis 2016, je me considère encore comme un 'novice' parmi les spécialistes de la discipline et c'est toujours intéressant d'être dans le coup face aux ténors."

"Que ce soit BRX et Prodrive qui ont réalisé un travail incroyable en un an pour nous mettre à disposition un Hunter performant et robuste, Fabian [Lurquin, son nouveau copilote] qui a parfaitement répondu à mes attentes en effectuant un job quasi parfait durant deux semaines, tous ont été à la hauteur et je suis certain que nous avons encore tous appris pour revenir meilleurs le jour où nous rempilerons sur le Dakar !"

Un Monte-Carlo de rêve

Six jours après l'arrivée du Dakar, Loeb disputait les premières spéciales du Rallye Monte-Carlo, pour son premier départ en WRC depuis le Rallye de Turquie 2020. Dans une épreuve qui marquait son arrivée chez M-Sport et les débuts de la Ford Puma, le nonuple Champion de la catégorie était cette fois épaulé par Isabelle Galmiche, qui avait déjà remplacé Daniel Elena à ses côtés dans des séances d'essais par le passé.

"Nouvelle équipe, nouvelle voiture, nouvelle copilote, nouveaux ouvreurs, nouveau parcours (ou presque !)… tout cela au lendemain du retour d'un Dakar, sur le papier, cela nous laissait peu de chance. Pour être tout à fait honnête, je n'avais aucune idée d'où me situer face là aussi aux ténors, aux pilotes qui roulent toute l'année et qui ont pu tester les nouvelles voitures et se préparer de manière optimale."

Sébastien Loeb et Isabelle Galmiche

"La seule chose dont j'étais sûr, c'était mon feeling dans la Puma Hybrid Rally1. Dès mes premiers tours de roues en Espagne à l'automne 2021, je me suis senti à l'aise dans la voiture. C'était assez incroyable de ressentir cela pour une découverte. Pour la petite anecdote, il faut savoir que nous n'avons rien changé en réglages durant tout le rallye – chose rare sur un Monte-Carlo, et sur un rallye en général ! La Puma est vraiment bien née, c'était ma seule certitude avant le départ."

"Premier run du shakedown, meilleur temps ! J'ai été le premier surpris quand je l'ai appris. Je n'ai jamais fait ça de toute ma carrière il me semble. Mais cela m'a permis d'évacuer une certaine pression quant à mon niveau actuel en WRC même si ce n'était que deux kilomètres."

Le résultat est connu : après un duel de titans face à Sébastien Ogier, Loeb est devenu le vainqueur le plus âgé en Championnat du monde des Rallyes et a conquis son premier succès depuis la Catalogne en 2018. "Un plaisir monstre du départ à l'arrivée, des chronos aux avant-postes, une bonne osmose avec Isabelle – qui au passage, il faut le souligner, a réalisé un travail extraordinaire face à la tâche qui l'attendait –, une bonne confiance en mes ouvreurs, un travail précis et irréprochable de toute l'équipe M-Sport, un beau duel face à Seb et Benjamin dans un esprit vraiment sympa", résume le recordman de la discipline.

"Et à l'arrivée, l'une des plus belles victoires de ma carrière. Belle car elle arrive plus de trois ans après la dernière et neuf ans après l'avant-dernière mais aussi parce qu'elle est autant incroyable qu'inattendue."

Sébastien Loeb et Sebastian Vettel

La victoire dans la Race of Champions, disputée en Suède sur la glace, est venue conclure ce début d'année bien chargé, au terme d'un duel face à un autre Champion du monde, Sebastian Vettel : "C'était 'chaud' face aux Scandinaves, sur un lac gelé ils étaient comme à la maison, et notamment face aux Solberg, père et fils, ou encore face à Ekström. Mais je n'ai rien lâché et c'est passé ! Quel honneur en finale d'affronter une légende comme Sebastian Vettel. Cette victoire honorifique est la cerise sur le gâteau de six semaines incroyables !"

Se pose maintenant la question de la suite pour Sébastien Loeb. Son programme 2022 sera principalement fait de l'Extreme E, avec la première manche de l'année le 20 février en Arabie saoudite, et du Championnat du monde de Rallye-Raid avec BRX. Malgré le succès du Monte-Carlo et la volonté affichée par M-Sport, rien n'a été décidé pour de nouvelles apparitions en WRC mais Loeb ne cache pas son envie : "Évidemment, si l'opportunité se présente de reprendre le volant de la Puma Hybrid Rally1, je ne sais pas si je pourrais résister à la tentation !"

Loeb se projette déjà vers 2023 et songe à une nouvelle participation au Dakar, épreuve qu'il rêve d'ajouter à son palmarès : "Avec deux deuxièmes places désormais et une troisième place, ça serait dommage que l'histoire s'arrête là !"