Sébastien Loeb va disputer le Rallye du Var avec Hyundai

Épreuve finale du Championnat de France des Rallyes, le Rallye du Var se tiendra du 21 au 24 novembre prochains et verra donc la présence d'un concurrent de choix. Le nonuple Champion du monde WRC, Sébastien Loeb, y participera donc au volant de la Hyundai i20 Coupe WRC.

Le Français, triple vainqueur de l'événement en 2000, 2009 et 2014 et dont la saison en WRC a touché à sa fin avec sa dernière sortie au Rallye de Catalogne, où il a terminé quatrième, avait déjà effectué à la mi-juin une démonstration sur les routes du Rallye Vosges Grand Est. Il est à noter que Hyundai ne sera pas en terre inconnue dans le Var non plus puisque la marque coréenne l'avait emporté en 2016 avec le Néerlandais Kevin Abbring.

"Je suis toujours reconnaissant d'avoir l'occasion de courir devant les fans français et de leur donner l'occasion de voir de près une voiture du WRC", a déclaré Loeb. "Je me suis beaucoup amusé dans les Vosges plus tôt dans l'année, mais le Rallye du Var sera un autre événement spécial. J'ai eu la chance de gagner là-bas à plusieurs reprises, donc ça va être quelque chose de spécial d'y prendre cette fois part au volant de la Hyundai i20 Coupe WRC. J'ai connu une première saison super avec l'équipe Hyundai Motorsport ; cet événement sera une opportunité de fin de saison parfaite pour fêter ça, et pour nous tourner ensemble vers l'année prochaine."