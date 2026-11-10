WRC

Sébastien Loeb reprend le volant en essais avec Project Rally One

L'équipe belge à également déposé son dossier d'homologation en WRC

Tom Howard

Publié: 10 nov. 2026, 14:00

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Photo de : Project Rally One

Le nouveau constructeur du Championnat du monde des Rallyes, Project Rally One, a de nouveau fait appel à la légende du rallye Sébastien Loeb pour essayer sa voiture 2027, avant ses débuts attendus au Rallye Monte-Carlo l'an prochain.

Le nonuple champion du monde des rallyes a rejoint le pilote d'essais habituel de l'équipe belge, Stéphane Lefebvre, pour mettre la voiture à l'épreuve sur asphalte, dans les environs de Saint-Dié-des-Vosges, en France, la semaine dernière. Il s'agissait de la deuxième séance de Loeb au volant de la voiture, après une première sortie le mois dernier.

Project Rally One n'a pas encore annoncé son équipage pour la saison prochaine, mais prévoit de disputer un programme partiel en WRC, avec notamment un engagement attendu de deux voitures lors de l'ouverture de la saison 2027 à Monte-Carlo.

Dans le cadre du développement de la voiture, Project Rally One a fait appel à pas moins de huit pilotes, dont plusieurs anciens pilotes officiels du WRC expérimentés comme Freddy Loix et Bruno Thiry. Le nouveau champion d'Europe des rallyes, Teemu Suninen, avait quant à lui pris en charge le développement sur terre le mois dernier.

L'équipe se rapproche toutefois de son objectif, puisqu'elle a désormais soumis son dossier d'homologation à la FIA dans les délais impartis.

"Project Rally One a effectué, en début de semaine dernière, une nouvelle séance d'essais sur asphalte de deux jours dans les environs de Saint-Dié-des-Vosges. Sébastien Loeb et Stéphane Lefebvre étaient respectivement au volant", indique un communiqué de l'équipe.

"Tous deux ont salué les dernières évolutions apportées à la voiture, notamment le développement d'un tout nouveau concept moteur, basé sur un bloc du groupe VAG (Volkswagen Audi Group) doté de composants spécifiques inédits, ainsi qu'une évolution majeure de la transmission."

"Par ailleurs, le dossier d'homologation a été soumis à la FIA dans les délais impartis, ce qui devrait permettre à Rally One d'aligner deux voitures au Rallye Monte-Carlo 2027. Aucun pilote n'a encore été choisi pour cette épreuve et plusieurs discussions sont en cours avec des partenaires potentiels."

Project Rally One est l'une des deux nouvelles équipes préparatrices qui devraient participer à certaines manches du WRC l'an prochain, aux côtés de l'Espagnol RMC Motorsport, qui prépare la présentation de sa voiture 2027 dans les prochaines semaines.

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