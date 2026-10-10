Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One
Le nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, a été recruté pour apporter son aide à la nouvelle équipe.
Photo de : Red Bull Content Pool
La légende du rallye Sébastien Loeb a testé la nouvelle voiture de Project Rally One, destinée au championnat du monde des rallyes 2027.
Le nonuple champion s'est associé cette semaine à ce préparateur belge afin de contribuer au développement de la nouvelle WRC de l'écurie, qui devrait faire ses débuts en championnat lors de la manche d'ouverture de la saison au Monte-Carlo en janvier.
Project Rally One a officiellement dévoilé le mois dernier ce nouveau véhicule, construit conformément au Règlement technique de 2027, et espère en aligner deux lors de certaines épreuves l'année prochaine, à commencer par le Monte-Carlo.
Au cours des essais de développement, Project Rally One fera appel à pas moins de huit pilotes, parmi lesquels des figures expérimentées telles que les anciens pilotes d'usine WRC Stéphane Lefebvre, Freddy Loix et Bruno Thiry, tandis que le tout nouveau champion d'Europe des rallyes, Teemu Suninen, dirigera le développement sur terre.
L'équipe n'a pas encore annoncé la composition de ses équipages pour 2027, mais elle a laissé entendre que les pilotes ayant participé au développement de la voiture seraient probablement retenus.
Loeb est le dernier pilote en date à venir prêter main-forte à la structure ; son expertise, acquise au fil de ses 80 victoires en WRC, s'avère extrêmement précieuse pour celle-ci. Le Français est resté actif sur la scène du rallye, bien que sa dernière participation en WRC remonte à 2022, au volant d'une Ford Puma de M-Sport.
"Le projet Rally One a effectué deux jours d'essais dans les Vosges la semaine dernière. Jeudi, Teemu Suninen a endossé le rôle de pilote essayeur", peut-on lire dans un communiqué de l'équipe.
"L'équipe a dû faire face à des conditions pluvieuses tout au long de la journée, ce qui a permis de tester les réglages initiaux prévus pour la pluie."
"Vendredi, Sébastien Loeb a pris le volant. Cette fois-ci, les conditions météorologiques étaient plus clémentes et les essais se sont principalement déroulés sur route sèche. Les retours des deux pilotes ont été positifs et leur contribution s'est avérée fondamentale pour le développement de la voiture."
"Le dossier d'homologation est actuellement en cours de rédaction et sera soumis au service technique de la FIA d'ici la fin du mois."
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