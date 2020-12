Ogier aimerait revoir un rallye comme celui de Monza au calendrier

C'est dans un cadre atypique que la saison 2020 du Championnat du monde des rallyes s'est conclue, sur le circuit de Monza, habituellement théâtre du Grand Prix de Formule 1. Cette manche a été ajoutée au dernier moment pour pallier l'annulation de nombreux rallyes en raison de la pandémie de coronavirus et les organisateurs l'ont remodelée pour les besoins du WRC. Les spéciales sont majoritairement restées sur la piste lombarde, mais de nombreuses portions sur terre, dans le parc qui l'entoure, ont été utilisées. Samedi, les pilotes ont changé de décor pour des spéciales montagneuses et enneigées, près du lac de Côme.

Signe de ces changements significatifs, le Monza Rally Show est ainsi devenu le Rallye de Monza. Sébastien Ogier, vainqueur dimanche, estime que l'événement a été à la hauteur du championnat et que le WRC devrait s'inspirer de cette épreuve "corsée" qui a "finalement [été] l'une des plus sélectives de l'année" à ses yeux. "Elle a d'emblée commencé sur un gros rythme, malgré les conditions piégeuses dans l'enceinte du circuit, puis venaient les spéciales en montagne, qui donnaient la possibilité de faire des écarts", souligne celui qui a remporté son septième titre ce week-end.

Tout en souhaitant préserver l'ADN du WRC, Ogier pense que des événements de ce type peuvent apporter une plus-value : "Ça ne peut pas devenir la norme pour un rallye", a tempéré le pilote Toyota. "Évidemment, il nous fait de 'vrais' rallyes, ce n'est [peut-être] pas le bon mot, mais des rallyes classiques, comme nous avons l'habitude d'en faire. Mais parfois, un rallye plus spectaculaire, je pense que c'est bien, également sur le plan sportif. Je pense que c'est bien d'avoir une compétition dans les conditions de Monza. C'est dur à dire parce que j'ai gagné le rallye, mais je pense que le vainqueur de ce genre d'événement a du mérite, parce que ce n'était pas facile."

Avant le début du week-end, plusieurs observateurs se sont interrogés sur la pertinence d'ajouter au calendrier une épreuve qui pouvait donner l'impression de se rapprocher d'un gymkhana, mais Ogier, qui reconnaît avoir lui-même émis quelques doutes, félicite les organisateurs pour les évolutions apportées et pense désormais que ce rendez-vous pourrait trouver une place pérenne au calendrier.

"À un moment, je pense qu'on s'est également dit 'Est-ce que ce sera suffisant, est-ce que ce sera assez dur pour véritablement être un rallye du Championnat du monde ?' Il faut vraiment féliciter les organisateurs, les gens qui ont rendu l'événement possible – et qui nous ont permis de nous affronter – parce que c'est sûr que c'était très difficile. Ce mélange d'un 'spectacle' et de ces magnifiques spéciales dans les montagnes, c'était un beau défi pour nous. Ils méritaient d'être une manche du Championnat du monde. Donc pourquoi ne pas revenir, avec plus de temps de préparation, pour rendre une seconde édition encore meilleure ?"

Andrea Adamo estime aussi que des rallyes dans le style de celui disputé ce week-end peuvent apporter un intérêt supplémentaire au WRC. "Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un Championnat du monde [intégralement] comme ça, peut-être pas", a déclaré le patron de l'équipe Hyundai. "Mais avoir quelques épreuves comme celle-là, avec une structure comme ça, je pense que c'est mérité."

Avec Jason Craig