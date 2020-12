Le titre se rapproche pour Ogier, solide leader à Monza

Après des spéciales montagneuses et enneigées, qui ont vu le leader du championnat, Elfyn Evans, abandonner après une sortie de route et voir ses espoirs de titre s'éloigner, les pilotes ont retrouvé le circuit de Monza pour une dernière spéciale en nocturne ce samedi, intégralement sur asphalte et identique à celle disputée vendredi soir.

Dani Sordo a réalisé le meilleur temps, réduisant de 2"6 son retard sur Sébastien Ogier, quatrième de cette spéciale. Takamoto Katsuta et Ott Tänak se sont classés entre les deux hommes. Au classement général, Ogier conserve une solide avance avant les trois dernières spéciales du rallye, Sordo pointant à 17"8. Tänak occupe la quatrième place, devant Esapekka Lappi. Ce dernier était en deuxième position vendredi soir mais il a perdu du temps dans les spéciales de la matinée. Kalle Rovanperä est sixième avec sa Toyota.

L'abandon d'Elfyn Evans a donné à Sébastien Ogier, son équipier chez Toyota, un avantage peut-être décisif dans la course au titre. Si le classement n'évolue pas, le Français remportera son septième championnat dimanche et deviendra le premier pilote sacré avec une troisième marque en WRC, après Volkswagen et Ford M-Sport. Sa situation est très favorable puisqu'un podium lui est désormais suffisant. "On doit encore marquer les points", a tempéré Ogier à l'arrivée de la dernière spéciale du jour. "Pour le moment, Elfyn a 14 points d'avance donc il faut marquer des points."

Une erreur de sa part pourrait en effet redonner leurs chances à Elfyn Evans et Ott Tänak, qui a abordé ce rallye avec 14 points de retard sur le sextuple Champion du monde. Thierry Neuville, le quatrième candidat au titre, a abandonné vendredi et il ne repartira pas dimanche. Les dernières spéciales au programme seront à nouveau intégralement dans le parc de Monza, sur un terrain mixte.

Scratch de l'après-midi

ES10 : annulée



ES11 : S. Ogier (Toyota)

ES12 : annulée

ES13 : D. Sordo (Hyundai)

Rallye de Monza - Classement après l'ES13