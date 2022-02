Ogier : "La comparaison avec Loeb sera toujours là"

Charger le lecteur audio

De 2004 à 2021, les Sébastien ont marqué le Championnat du monde des Rallyes de leur emprise, remportant la quasi-totalité des titres avec neuf sacres à l'actif de Sébastien Loeb et huit au compteur de Sébastien Ogier. Désormais âgés de 47 ans et 38 ans respectivement, les deux tricolores viennent de dominer l'édition 2022 du Rallye Monte-Carlo, remportée de justesse par Loeb, alors qu'ils ne sont même plus engagés en WRC à temps plein. Les prétendants au titre étaient impuissants face à leurs aînés.

Les comparaisons sont presque inévitables entre ces deux légendes, et c'est quelque chose qu'Ogier a vécu dès ses débuts dans l'élite et son premier titre en 2013 alors que Loeb prenait du recul avec le WRC.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé comment il a su pouvoir devenir l'un des plus grands pilotes de rallye, Ogier explique : "Honnêtement, il a fallu du temps pour [ça]. J’ai envie de dire que sur la majeure partie de ma carrière, j’ai dû composer et vivre dans l’ombre d’un immense champion qui s’appelle Sébastien Loeb. Et ça a toujours été difficile de faire sa place, parce que c’est vrai qu’au début, déjà, on nous a toujours comparés parce que notre parcours est très, très similaire. Forcément, quand quelqu’un a gagné neuf titres de Champion du monde et que tu commences, même quand tu deviens champion, on te met toujours cette ombre à dire qu’il faut regarder encore beaucoup plus loin."

"Je pense que j’ai toujours eu cette façon de compenser, la ‘positive attitude’ de dire que pour gagner, il faut être convaincu soi-même pour y arriver, c’est évident. J’ai toujours montré, de l’extérieur, beaucoup de confiance – même si, au fond de moi, je me suis toujours remis profondément en question, même dans les moments où je gagnais, et je pense que c’est ce qui m’a permis d’avancer pendant aussi longtemps."

"Après, il y a eu peut-être un moment où j’ai eu la chance de gagner plusieurs titres et de me retrouver dans cette position où j’ai de plus en plus de relâchement parce que je ne me sentais plus dans la position de quelqu’un qui avait quoi que ce soit à prouver. Et puis, quoi qu’il arrive, je pense que j’ai toujours vécu plus pour moi-même que pour les autres, finalement. C’est important aussi d’être heureux personnellement, et pas de se mettre la pression à se dire que les gens attendent telle ou telle performance de ta part."

Sébastien Ogier au Rallye Monte-Carlo 2022

Malgré des similarités entre leurs trajectoires, Loeb a remporté ses neuf titres avec Citroën tandis qu'Ogier a été couronné au volant d'une Volkswagen, d'une Ford de l'écurie M-Sport ou encore d'une Toyota. L'actuel pilote de la marque nippone, qui avait débuté chez Citroën aux côtés de Loeb jusqu'en 2011, a été enrichi par ces nombreuses cultures.

"Commencer dans du plus ou moins 100% français chez Citroën, ensuite Volkswagen qui était principalement allemand mais très international on va dire, ensuite les Anglais de chez Malcolm Wilson [chez M-Ford, ndlr] et puis là, aujourd’hui, une équipe ‘japono-finlandaise’ [avec l'écurie Toyota menée par Jari-Matti Latvala et basée à Jyväskylä]…" énumère Ogier. "C’est vrai que j’ai beaucoup apprécié aussi la culture japonaise du respect et c’est super agréable de travailler ensemble."

Quant à savoir pourquoi il ne tente pas d'aller chercher un neuvième voire un dixième titre, qui lui permettraient d'égaler ou de surpasser Loeb, alors qu'il conserve manifestement le niveau de performance nécessaire, Ogier se montre philosophe.

"Je pense que la comparaison avec Seb Loeb, de toute façon, quoi qu’il arrive, elle sera toujours là", estime-t-il. "Il y aura toujours le clan Loeb, le clan Ogier, qui auront des éléments pour aller dans un sens ou dans l’autre. Il a neuf titres, moi j’en ai huit avec trois constructeurs différents, voilà, on a chacun nos records. Et puis à mes yeux, aujourd’hui, ce n’est pas vraiment la chose la plus importante."

Sébastien Ogier pourrait participer à d'autres rallyes cette saison, mais ce n'est pas sa priorité, puisqu'il souhaite passer plus de temps avec sa famille et découvrir les courses sur circuit. Il a déjà effectué deux essais au volant de l'Hypercar Toyota.

Propos recueillis par William Zinck