Sébastien Ogier impérial au Rallye du Mexique !

Sébastien Ogier et Vincent Landais ont remporté le Rallye du Mexique 2023 pour le compte de Toyota, au terme d'une épreuve maitrisée de bout en bout.

Assurer sans se déconcentrer a bien entendu été le credo pour l'octuple Champion du monde des Rallyes en début de journée, l'écart de 35 secondes au moment d'entamer la dernière boucle étant confortable mais pas irrattrapable. Aussi, Ogier s'est employé à ne pas prendre de risques pendant qu'Elfyn Evans et Thierry Neuville se livraient au contraire une bataille de chiffonniers pour la seconde position, notamment dans l'ES21 où le Français a perdu neuf et sept secondes sur les deux hommes.

Abordant la Power Stage avec encore 22 secondes d'avance, Ogier n'a pas fait dans le détail et s'est offert cette ultime spéciale chronométrée, synonyme de cinq points supplémentaires au compteur. C'est donc un carton plein signé par le pilote Toyota à temps partiel, qui remporte son deuxième rallye de la saison après le Monte-Carlo, soit les deux épreuves qu'il a disputées jusqu'ici puisqu'il a fait l'impasse sur le Rallye de Suède.

Neuville et Evans se sont partagé les ES20 à 22, Neuville empochant la 20 et la 22 et Evans la 21. Le Belge se montrait le plus efficace en revenant à trois secondes du Gallois avant la Power Stage. Et dans celle-ci, il parvenait même à griller la politesse à son rival pour se hisser en seconde position pour 0"4 !

Loin derrière, Kalle Rovanperä et Dani Sordo ont complété le top 5 à 1'55 et 2'58 respectivement du leader, alors qu'Ott Tänak a sauvé les meubles après un vendredi désastreux en terminant neuvième au général et en empochant les 4 points de la deuxième place lors de la Power Stage.

Vainqueur pour Skoda en WRC2, Gus Greensmith a pris la sixième place de ce difficile Rallye du Mexique qui a encore vu plusieurs incidents pour les Rally1 en début de journée.

Scratch de dimanche

ES20 : T. Neuville

ES21 : E. Evans

ES22 : T. Neuville

Power Stage : S. Ogier

Rallye du Mexique

Pilote Équipe Temps/Écart 1 S. Ogier Toyota 3h16'09"4 2 T. Neuville Hyundai +27"5 3 E. Evans Toyota +27"9 4 E. Rovanperä Toyota +1'55"3 5 D. Sordo Hyundai +2'58"8