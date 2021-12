Ogier ne se laissera pas tenter par le titre s'il gagne le Monte-Carlo

Sébastien Ogier, qui vient de fêter son huitième titre, a choisi de passer à une semi-retraite en 2021 et de réduire ses engagements en WRC à une campagne partielle avec Toyota, au volant d'une troisième voiture qu'il partagera avec Esapekka Lappi, invoquant son souhait de passer plus de temps avec sa famille et son désir de courir sur circuit.

À ce stade, Ogier n'a été annoncé que pour le Rallye Monte-Carlo, première manche de la saison qui aura lieu en janvier et verra la mise en place de la nouvelle réglementation hybride Rally1. Déjà recordman de victoires sur la légendaire épreuve monégasque, le Français a affirmé qu'il ne serait pas tenté de changer ses plans et de se battre pour un neuvième titre s'il venait à remporter cette édition 2022.

"Non, il est certain que non, ça n'arrivera pas", a-t-il déclaré lorsqu'il lui a été demandé s'il pourrait envisager de changer d'avis. "Après le Monte-Carlo, il y a de grandes chances que je ne fasse pas de rallye pendant un certain temps, car même en ce moment, j'ai dit que j'avais besoin de cette pause et j'ai l'impression de ne pas en avoir eu, parce que je suis tout de suite passé à la préparation du Monte-Carlo."

"La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, le Monte-Carlo est le seul qui soit fixé dans le calendrier, comme toujours. Après le Monte-Carlo, je veux prendre le temps d'être avec ma femme et mon petit garçon, et ensuite nous verrons ce qu'il y aura après."

Sébastien Ogier a eu un avant-goût de la nouvelle Yaris GR hybride de Toyota lors d'un test en France au début du mois. Jugeant le niveau d'incertitude élevé pour 2022, il a affirmé qu'il n'y avait aucune garantie pour le premier rallye de la saison, alors que les équipes s'efforcent actuellement de maîtriser la nouvelle technologie hybride.

"Ça a été excitant de la tester", a-t-il souligné en évoquant sa nouvelle voiture. "Il est évident qu'elle est très différente avec la nouvelle technologie qui arrive avec l'hybride. Pour l'équipe, c'est actuellement un grand défi d'essayer d'être prêts pour le Monte-Carlo. Nous n'avons pas beaucoup de garanties avant ce rallye."

