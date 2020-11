Sébastien Ogier rempile pour 2021 avec Toyota en WRC

C'était évoqué depuis un certain temps mais l'information n'avait pas encore été officialisée. Cette fois-ci, c'est une certitude, Sébastien Ogier disputera une saison supplémentaire en WRC. Le sextuple Champion du monde et l'équipe Toyota ont confirmé la nouvelle ce vendredi, le Français ayant prolongé son contrat avec le constructeur japonais qu'il a rejoint cette année.

Après avoir quitté Citroën il y a un an – raison invoquée ensuite par la marque aux chevrons pour annoncer son retrait du WRC –, Ogier avait mis le cap sur l'équipe Toyota pour y remplacer Ott Tänak, fraîchement sacré. Découvrant une nouvelle voiture, le Français s'est imposé pour sa troisième apparition au volant de la Yaris WRC, lors du Rallye du Mexique à la mi-mars. Une épreuve qui a également marqué le tournant de la saison puisqu'elle a été suivie du confinement et de l'arrêt complet des sports mécaniques durant la première vague de la pandémie de COVID-19.

Le Championnat du monde a repris à la fin de l'été avec un calendrier considérablement allégé, qui a même perdu la manche d'Ypres qui avait initialement été ajoutée et devait se dérouler ce week-end. Il ne restera ainsi plus que l'épreuve finale à Monza, le mois prochain. Avant ce rendez-vous, Ogier accuse un retard de 14 points sur son coéquipier et leader du championnat, Elfyn Evans.

Devant cette saison considérablement tronquée, Ogier avait rapidement évoqué la tentation de rester une saison supplémentaire, lui qui avait pour projet de mettre un terme à sa présence à temps plein dans le championnat fin 2020. N'imaginant pas s'en aller de la sorte, il rempile donc pour un an de plus.

"Cette année 2020 n'était pas aussi longue que prévu, je dirais !", explique-t-il. "Nous avons eu une saison courte, avec seulement quelques rallyes, mais c'était suffisant pour me rendre compte que je prenais du plaisir à travailler avec l'équipe, à piloter cette voiture. Je suis vraiment heureux de finalement confirmer que je piloterai une année de plus en WRC avec le Toyota Gazoo Racing."

"Ce n'était pas mon projet initial, mais cette année 2020 est vraiment particulière pour tout le monde sur la planète. Quelque part, le fait d'avoir dû passer beaucoup de temps chez moi fait que je n'ai pas réalisé la dernière saison que je m'attendais à faire. Terminer ma carrière sur une telle saison n'était pas génial. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé d'avis quant à ma retraite. L'objectif est de continuer à redoubler d'efforts en 2021 et j'espère que nous vivrons une saison meilleure et plus normale, afin de se battre pour un dernier titre. Le potentiel pour gagner des rallyes et le championnat est clairement là. Il y a tout ce que recherche un pilote de rallye. Tous les ingrédients sont là."