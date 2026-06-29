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WRC Rallye de l'Acropole

Ogier "de retour dans le match" pour un 10e titre mondial

Le champion du monde en titre Sébastien Ogier est remonté à la troisième place du championnat après sa victoire au Rallye de l'Acropole.

Tom Howard
Tom Howard
Publié:
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo de : Toyota

Sébastien Ogier affirme que son "week-end parfait" au Rallye de l'Acropole lui permet d'être "de retour dans le match" pour chasser un dixième titre de champion du monde WRC. Ce serait du jamais vu.

Le pilote français et son copilote Vincent Landais ont fait carton plein en Grèce en inscrivant les 35 points mis en jeu, au terme d'un duel intense face à Thierry Neuville sur un parcours exigeant et parfois extrême pour les pneus.

Lire aussi :

Sébastien Ogier abordait le week-end avec 61 points de retard sur le leader du championnat, son coéquipier chez Toyota, Elfyn Evans. Sa 69e victoire en WRC lui permet de réduire cet écart à 37 unités.

Le nonuple champion du monde, engagé dans un programme à temps partiel, n'a jamais exclu la possibilité de viser un dixième titre mondial à la veille de la saison 2026. Après sa victoire en Grèce, le voici de nouveau concentré sur cette quête.

"C'était un week-end parfait au final, et c'est exactement ce dont nous avions besoin pour notre championnat, pour être de retour dans le match", a déclaré Sébastien Ogier à Motorsport.com. "On est évidemment encore loin derrière au classement, donc il va falloir être encore plus performant que ça."

"En arrivant ici, je savais que c'était un tournant de la saison, que je devais faire mieux qu'Elfyn. Dans ma tête, je visais un minimum de dix points à récupérer pour revenir petit à petit. En récupérer 28 [24 après les pénalités de Fourmaux et McErlean, ndlr], c'est parfait. Je ne m'attendais pas à autant et c'est vraiment positif."

Lire aussi :

"C'était un rallye où beaucoup de choses pouvaient se passer sachant à quel point il est cassant, et la chance devait un peu tourner par rapport à la première partie de saison. Je savais que si ça ne se passait pas bien ce week-end, ça aurait probablement signé la fin des espoirs pour se battre pour le titre, donc la pression était forte."

"Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je pense que nous avons eu une bonne stratégie tout au long du week-end pour essayer d'éviter les ennuis, ce que tout le monde essaie de faire. Mais ici, plus qu'ailleurs, c'était très difficile à gérer vu comme c'est cassant, donc je suis content que les dieux grecs aient été avec moi cette fois."

Après avoir égalé l'an dernier les neuf titres mondiaux de Sébastien Loeb, Sébastien Ogier avait indiqué qu'il participerait à dix rallyes en 2026. Le Français compte déjà six départs cette saison et sera de retour au volant de la Toyota en Estonie le mois prochain, ce qui lui laisserait théoriquement trois autres manches ensuite.

En 2024 et 2025, il avait finalement participé à davantage de rallyes que ce que son programme à temps partiel ne prévoyait initialement.

Sébastien Ogier et Vincent Landais (Toyota) au Rallye de l'Acropole.

Sébastien Ogier et Vincent Landais (Toyota) au Rallye de l'Acropole.

Photo de: Toyota Racing

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