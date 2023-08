Sébastien Ogier de retour pour le Rallye de l'Acropole

Sébastien Ogier va faire son retour sur une manche de WRC le mois prochain, lors du Rallye de l'Acropole, dixième épreuve de la saison 2023. Toujours engagé à temps partiel dans la discipline, le Français choisit avec Toyota les rallyes sur lesquels il souhaite s'aligner et il a d'ores et déjà donné rendez-vous en Grèce. Il était absent des deux dernières manches, disputées ces dernières semaines en Estonie et en Finlande.

L'octuple Champion du monde retrouvera le volant de la GR Yaris Rally1 le week-end du 7 au 10 septembre sur le très cassant parcours de l'Acropole. Il s'agira de sa sixième apparition dans cet exercice en 2023, lui qui a remporté trois des cinq épreuves auxquelles il a participé jusqu'à présent (Monte-Carlo, Mexique et Safari Rally au Kenya).

Si Toyota n'a pas officiellement confirmé cet engagement, l'intéressé l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux au moment de féliciter chaleureusement Elfyn Evans pour sa victoire en Finlande. "Super fier de mon équipe une nouvelle fois !", a-t-il réagi. "Super bien joué, et un fantastique résultat. Félicitations particulièrement à Elfyn Evans et Scott Martin, et je suis également content pour Takamoto Katsuta et Aaron Johnston pour leur podium. On se voit bientôt en Grèce."

Après avoir mené le championnat en début de saison, Sébastien Ogier a logiquement glissé dans la hiérarchie et pointe désormais au cinquième rang, à 72 points du leader et Champion du monde en titre Kalle Rovanperä. Sa présence sur le Rallye de l'Acropole lui donnera l'occasion de renouer avec une épreuve qu'il avait remportée en 2011 avec Citroën, face à Sébastien Loeb.

Avec Sébastien Ogier au départ, Toyota disposera une nouvelle fois de quatre autos, mais cette fois-ci Takamoto Katsuta ne devrait donc pas être éligible pour les points au championnat constructeurs.

Par ailleurs, chez Hyundai c'est Dani Sordo qui fera son retour à la compétition, dans le baquet de la troisième i20 N qu'occupait Teemu Suninen lors des deux derniers rallyes. Le meilleur résultat du pilote espagnol en Grèce est une deuxième place décrochée en 2013. "On a hâte de voir Esapekka [Lappi] avec Dani et Thierry [Neuville] en Grèce, après une pause bien méritée pour toute la communauté du rallye", a simplement confirmé Cyril Abiteboul, directeur de Hyundai.

Avec Tom Howard