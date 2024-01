Sébastien Ogier vise une dixième victoire historique au Monte-Carlo

Pour la troisième année consécutive, Sébastien Ogier se contentera d'apparitions ponctuelles en Championnat du monde des rallyes cette année, sur des épreuves qui lui tiennent à cœur. L'octuple Champion du WRC était au départ de six rallyes en 2022 et huit l'an passé, et il va maintenir un programme partiel du même type cette année, toujours avec Toyota.

"Je suis très heureux d'être à l'orée d'une nouvelle saison après toutes ces années, et je saisis cette opportunité des deux mains", a déclaré Ogier. "Les dernières saisons ont été fun dans l'équipe et nous avons réussi à décrocher de bons résultats. Je pense que nous voulons rester sur cette lancée aussi longtemps que possible et c'est le plan pour 2024, à commencer par le Rallye Monte-Carlo naturellement."

Pour Ogier, une participation au Rallye Monte-Carlo, disputé sur ses terres natales autour de Gap dans moins d'une semaine, est naturellement incontournable. Déjà recordman de victoires avec neuf succès, un lorsque le Monte-Carlo figurait au calendrier de l'IRC puis huit en WRC, il pourrait devenir dans moins d'une semaine le premier à s'imposer à dix reprises dans ce rallye mythique.

"Pour moi, c'est un événement immanquable et il y a de gros espoirs pour ce rallye. Je pense que c'est le rallye qu'il faut plus respecter que les autres parce que les conditions peuvent être très difficiles, ce qui signifie que rien n'est acquis. Les statistiques ne sont jamais ma motivation principale, mais si je pouvais décrocher une dixième victoire dans cette épreuve, ce serait quelque chose de très particulier."

Toyota devrait aligner trois Yaris sur la plupart des épreuves cette année, mais le constructeur aura les capacités techniques pour en engager une quatrième. Elfyn Evans et Takamoto Katsuta disputeront toute la saison tandis que comme Ogier, Kalle Rovanperä, vainqueur des deux derniers titres, se contentera de quelques apparitions pour se consacrer à la compétition sur circuit. Comme pour Ogier, son programme sera connu au fur et à mesure, mais sa présence a déjà été annoncée pour le Rallye de Suède.