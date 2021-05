Shakedown - Evans d'une courte tête, Toyota en pleine forme

La quatrième manche du Championnat du monde des Rallyes a débuté ce jeudi matin au Portugal avec le Shakedown tracé autour de la ville de Paredes située à une quarantaine de kilomètres à l'est du parc d'assistance de Matosinhos. Disputée sur le même tracé au mètre près depuis plusieurs années, cette dernière séance d'essais propose un parcours de 4,60 kilomètres. Large et rapide, la première partie du tronçon traverse notamment quelques forêts rappelant à s'y méprendre les paysages australiens. Les derniers 800 mètres serpentent ensuite sur un circuit plus technique avec notamment une portion en asphalte au grip précaire, un énorme jump et un passage plus étroit sous un pont.

Sur ce parcours identique, la comparaison avec les trois dernières éditions (de 2017 à 2019) s'est donc révélée être un bon indicateur de la performance des pneus Pirelli face aux Michelin utilisés auparavant. Pour rappel, en 2017, Dani Sordo s'était imposé en 3'06"9. L'année suivante, c'est Jari-Matti Latvala qui s'était signalé en 3'03"9 tandis qu'en 2019, Thierry Neuville avait décroché le meilleur temps en 3'02"1.

Premier passage

À 10h01 (en France), Sébastien Ogier a ouvert les débats en tant que leader du classement mondial avec un premier temps de référence en 3'11"2. En chasse pour une sixième victoire au Portugal synonyme de record (codétenu avec Markku Alen pour le moment), le septuple Champion du monde sait qu'il devra compter sur un coup de pouce de la météo pour défendre ses chances tout le week-end.

Régulier depuis le début de saison avec trois sixièmes places consécutives, Takamoto Katsuta a lancé idéalement son week-end. Lui qui participe au Rallye du Portugal pour la première fois avec la Yaris WRC, a abaissé la marque à 3'08"3 devant ses coéquipiers du Toyota Gazoo Racing, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä repoussés respectivement à 0"4 et 1"0.

Si le début de matinée a souri aux pilotes Toyota, dans les rangs de M-Sport, les premières grimaces ont vite été de sortie. Pour sa première apparition sur terre avec la Ford Fiesta WRC, Adrien Fourmaux a calé sur la ligne de départ, fermant ainsi logiquement le peloton à 11"9 du Japonais. Victime quant à lui d'un problème électrique, son coéquipier Gus Greensmith n'a même pas pris le départ à l'horaire prévu.

Près de trois heures plus tard, le Britannique s'est enfin élancé pour la première fois de la journée alors que tous ses rivaux en avaient déjà terminé.

Deuxième passage

Avec un départ maitrisé cette fois, Fourmaux a amélioré sensiblement son chrono de 7"9. Sur une route déjà balayée par une vingtaine de voitures, Ogier a pu grappiller également 3"9 par rapport à son premier passage et se porter provisoirement au premier rang ex-æquo avec Katsuta. Décidément, les Yaris WRC ont évolué dans le même rythme ce matin avec Evans égalant à son tour le temps de ses deux coéquipiers.

Quelques minutes plus tard, Ott Tänak a remis de l'ordre sur la feuille des temps en abaissant la référence à 3'07"1. Malgré une nette amélioration de 1"6, Thierry Neuville est resté quant à lui aux portes du top 5.

Alors que plusieurs pilotes terminaient leur troisième passage, Rovanperä s'est exécuté pour son second run après un passage par l'assistance. Après sa bévue en Croatie, le Finlandais doit rectifier le tir dès ce week-end et a envoyé un premier signal avec le meilleur temps pour 0"9 devant l'Estonien.

Troisième passage

Adrien Fourmaux a enchainé ce matin pour améliorer une nouvelle fois son temps en passant sous la barre des 3'10. Le Nordiste a besoin de trouver ses marques sur la terre avec la Fiesta WRC dans laquelle il s'aligne pour la seconde fois au plus haut niveau, surtout après des tests réalisés le week-end précédent le départ sur une route boueuse et donc diamétralement opposée aux conditions attendues lors du rallye.

Au fil des passages, les chronos ont diminué encore. Donné favori au Portugal après une course sans relief en Croatie, Tänak a haussé une fois de plus le tempo pour reprendre le meilleur temps pour un dixième. Intéressant lors du premier run avec la meilleure marque, Katsuta a confirmé qu'il était bien en jambes ce jeudi en se hissant à nouveau sur le podium provisoire à 0"6.

Quatrième passage

Pour le retour de la terre cette saison et la découverte des pneus Pirelli, beaucoup de pilotes ont insisté en cette fin de matinée portugaise. Cela a été notamment le cas d'Elfyn Evans qui s'était montré discret jusque là. Grâce à un chrono de 3'05"9, le Gallois a arraché finalement ce Shakedown pour 0"2 face à Tänak ex-æquo avec Rovanperä. De plus en plus à l'aise avec la Yaris WRC, Katsuta a devancé de 0"1 Ogier à la quatrième place. En queue de peloton, Loubet et Fourmaux ont fermé la marche.

Après cette dernière séance d'essais groupés, le rallye débutera réellement ce vendredi à partir de 9h08 (en France) avec le premier passage dans les 12,35 km de Lousã. L'évolution du rallye sera à suivre en intégralité sur Motorsport.com tout au long du week-end.

Rallye du Portugal - Shakedown

