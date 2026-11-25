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Škoda étudie un kit d'évolution Rally1 pour 2027

Le Championnat du monde des rallyes pourrait-il compter quatre constructeurs développant des kits Rally1 pour 2027 ?

Tom Howard

Publié: 25 nov. 2026, 12:07

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Photo de : Red Bull Content Pool

Škoda Motorsport envisage de développer un kit Rally1 qui permettrait à sa voiture Rally2 de concourir dans la catégorie reine du Championnat du monde des rallyes l'an prochain.

La nouvelle réglementation technique qui entrera en vigueur en 2027 offre aux constructeurs engagés en Rally2 la possibilité de faire évoluer leurs voitures vers la catégorie Rally1 grâce au kit d'évolution dévoilé par la FIA en juin dernier.

D'un coût de 7 500 €, ce kit comprend de nouveaux boucliers avant et des ailes, ainsi qu'un aileron arrière amélioré. La voiture pèsera 10 kg de moins que la Rally2 de série. Elle sera également équipée d'une bride de turbo de 33 mm, conformément aux spécifications des Rally1 de nouvelle génération prévues pour 2027, qui offriront un avantage de 10 à 15 chevaux par rapport aux Rally2 actuelles. Selon le règlement de la FIA, les constructeurs qui choisiront de développer de nouvelles Rally1 devront participer à au moins 10 manches du WRC en 2027, avec un minimum de deux voitures.

Škoda s'est imposé comme un acteur majeur de la catégorie Rally2 et a permis cette année à Robert Virves de décrocher le titre pilotes en WRC2. En juillet, la marque a franchi le cap des 300 Fabia RS Rally2 vendues.

Même si ses plans pour 2027 ne sont pas encore arrêtés, la marque était initialement opposée à l'idée d'un kit Rally1, mais a désormais confirmé à Motorsport.com qu'elle envisageait son développement. Toutefois, si Škoda décidait de se lancer, la voiture évoluée ne serait pas prête pour la manche d'ouverture de la saison, en janvier, à Monte-Carlo.

"Le kit fait partie des options que nous étudions, mais aucune décision définitive n'a été prise à ce stade. Il est en tout cas impossible de le mettre en place pour le Rallye Monte-Carlo", a déclaré un porte-parole de Škoda Motorsport.

Skoda WRC 2 car

Photo de: Red Bull Content Pool

La première équipe à avoir opté pour le kit Rally1 est M-Sport, qui a choisi de faire évoluer sa Ford Fiesta Rally2 pour 2027. L'équipe britannique prévoit d'aligner trois versions de sa Fiesta équipées du kit Rally1 lors de l'ouverture de la saison à Monte-Carlo, le mois prochain, afin de se mesurer aux voitures conçues pour 2027 par Toyota et par le préparateur Project Rally One.

La semaine dernière, la Commission WRC a annoncé son intention de renforcer la séparation entre les catégories du championnat l'an prochain. Seules les voitures Rally1 pourront ainsi prétendre au titre suprême du WRC, avec la création de la classe WRC1. Cette mesure semble viser à simplifier la compétition pour les fans et à inciter les constructeurs engagés en Rally2 à opter pour les kits d'évolution en 2027.

Des informations venues d'Italie affirment que Lancia a testé un kit Rally1 pour sa Ypsilon HF Integrale Rally2. La voiture pourrait faire son apparition à Monte-Carlo, sous réserve de l'achèvement de son processus d'homologation auprès de la FIA. Le programme de rallye client de Lancia a échappé à la vague de suppressions des programmes sportifs soutenus par les constructeurs décidée cette semaine par sa maison mère, le groupe Stellantis.

Hyundai développe activement depuis le début de l'année une nouvelle version Rally2 de son i20 N, qui pourrait recevoir un kit lui permettant de courir dans la catégorie Rally1 l'an prochain. Lancia et Hyundai n'ont pas encore officiellement confirmé leurs plans pour 2027.

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