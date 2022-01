De la fumée dans la Hyundai de Solberg explique son erreur

Le rookie du WRC, qui participe à son premier rallye en tant que pilote officiel Hyundai Motorsport, a dû faire face à un problème d'émanation de carburant sur sa nouvelle i20 N. Oliver Solberg a en effet révélé que des gaz d'échappement entrant dans l'habitacle lui ont donné des vertiges et des douleurs à la poitrine depuis la deuxième étape (vendredi).

Le directeur adjoint de l'équipe Hyundai, Julien Moncet, a confirmé à Motorsport.com vendredi soir que le problème touchait uniquement la voiture du Suédois, qu'il serait étudié et qu'une solution serait recherchée.

Cependant, samedi matin, le pilote de 20 ans a signalé que le souci persistait à l'issue de la première spéciale disputée. Dans la suivante, Solberg et son copilote Elliott Edmondson sont sortis de la route. Pour expliquer cette erreur, il a évoqué une perte de concentration liée directement à ce problème technique.

En conséquence, la i20 N a dévalé un talus sur quelques mètres pour se caler dans les arbres. Indemne, l'équipage a finalement pu repartir grâce à l'intervention des spectateurs, avec seulement des dommages cosmétiques à l'avant de la voiture.

"Nous avons beaucoup de chance d'être de retour et je suis très heureux", a déclaré Solberg sur ses réseaux sociaux après avoir atteint le regroupement de mi-journée.

"Cela a été une journée très difficile. Nous avions beaucoup de fumée dans la voiture et beaucoup de vapeurs de carburant, donc ça a été très difficile et j'ai perdu ma concentration, et je suis sorti de la route. Je suis de retour sur la route maintenant et la voiture fonctionne, juste quelques dommages cosmétiques et nous allons continuer."

L'ouverture de la saison 2022 s'est avérée difficile jusqu'à présent pour Hyundai, l'équipe luttant contre des problèmes d'hybridation et de fiabilité sur ses I20 N. Le rythme de la voiture s'est amélioré au fil des spéciales du vendredi, mais Ott Tänak et Thierry Neuville ont tous deux rencontré des problèmes samedi. Ce dernier a souffert d'un incident mécanique qui ne lui a permis de rouler qu'à 75%, tandis que l'Estonien a été contraint d'abandonner après deux crevaisons et un contact appuyé sur un talus dans la neige de l'ES11.

En l'absence d'une assistance à la mi-journée, comme le veut le format du Rallye Monte-Carlo, Tänak n'a pas été en mesure de réparer la voiture et Neuville devra se battre jusqu'au retour au parc d'assistance ce soir à Monaco.