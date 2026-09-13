Solberg se relance en remportant le Rallye du Chili, Toyota champion !

Oliver Solberg a remporté sa deuxième victoire de la saison 2026 au championnat du monde des rallyes en s'imposant lors d'un Rallye du Chili particulièrement mouvementé, tandis que Toyota a décroché son dixième titre constructeurs, égalant ainsi le record.

Solberg et son copilote Elliott Edmondson ont livré une prestation pleine de maturité, menant le classement pendant 15 des 16 spéciales sur les chemins de terre difficiles, pour décrocher leur première victoire depuis la manche d'ouverture de la saison à Monte-Carlo en janvier.

Le duo Toyota a subi une pression intense tout au long du rallye, les quatre premiers se tenant parfois en seulement 20 secondes. Au final, Solberg s'est imposé avec 16,6 secondes d'avance sur le nonuple champion du monde Sébastien Ogier, qui a hérité de cette place après que le leader du championnat, Elfyn Evans, a crevé lors de l'avant-dernière spéciale.

Adrien Fourmaux (Hyundai) a décroché la dernière place sur le podium, tandis qu'Evans a dû se contenter de la cinquième position, derrière son plus proche rival au championnat, Sami Pajari. La victoire de Solberg a permis à Toyota de décrocher son dixième titre de champion du monde des constructeurs en WRC, égalant ainsi le record de Lancia

"Le week-end a été incroyable. L'année a été marquée par des hauts et des bas, mais l'équipe m'a toujours soutenu et a toujours cru en moi. J'ai enfin eu un peu de chance et je peux désormais me concentrer sur mon travail et faire ce que j'ai à faire. Ce week-end a été parfait", a déclaré Solberg, qui ne compte désormais plus que 21 points de retard sur Evans, en tête du championnat, alors qu'il ne reste plus que deux manches à disputer.

La pluie tombée pendant la nuit a fait le jeu de ceux qui partaient en tête vendredi matin. Ainsi, Solberg, qui s'élançait en troisième position, et Evans, leader au classement général, ont profité des conditions pour se hisser aux premières places du classement tandis que leurs rivaux étaient en difficulté.

Oliver Solberg (Toyota) Photo de: Toyota Racing

Solberg s'est imposé lors de la spéciale d'ouverture avant qu'Evans ne s'empare des commandes avec 0"4 d'avance après avoir remporté le deuxième scratch. C'est toutefois Solberg qui s'est présenté à la mi-journée avec 2"3 d'avance sur Evans, et à la fin de la journée de vendredi, cet écart était passé à 10"1, Fourmaux occupant la troisième place, 1"7 devant Ogier.

Les équipages redoutaient les spéciales sur chemins secs de samedi en raison du risque élevé de crevaison, mais les principaux prétendants ont franchi les six spéciales pratiquement sans encombre. Les équipages Rally1 bénéficiaient toutefois de huit pneus supplémentaires et d'un point de changement de pneus pendant la boucle, mis en place par la FIA pour réduire le risque de défaillance.

Le rythme en tête était intense, Solberg et Evans ayant réalisé des temps identiques sur la boucle du matin, tandis que Solberg conservait son avance de 10"1.

La bataille pour la troisième place était acharnée, Fourmaux et Ogier s'échangeant les positions à trois reprises au cours de la journée. Le pari des pneus tendres de Fourmaux a porté ses fruits lors de la boucle du matin, mais il n'a pas réussi à réitérer cette performance l'après-midi.

Une superbe prestation lors de la neuvième spéciale a permis à Solberg de prendre 19"1 d'avance sur Evans, qui a réussi à repousser les assauts d'un Ogier en pleine remontée. Les quatre scratchs remportées par Ogier sur six spéciales ont mis la pression sur le Gallois, l'écart entre les deux pilotes s'étant réduit à 1"3 à la fin de la journée de samedi. Fourmaux abordait les quatre dernières spéciales de dimanche avec 13"7 de retard sur le leader et 10"7 derrière Ogier, troisième.

Dès le début de la journée de dimanche, Evans a donné le ton en remportant l'ES13, le premier passage sur la toute nouvelle spéciale de Carampangue, longue de 26,82 km. Le Gallois a pris la tête du classement du "Super Sunday" dès le début et s'est détaché de 5"4 de son poursuivant Ogier, tout en réduisant l'avance de Solberg au général à 13"2.

Evans victime d'une crevaison dans l'avant-dernière spéciale

Elfyn Evans (Toyota) Photo de: Toyota Racing

Cependant, Evans a subi un coup dur lors du deuxième passage sur cette spéciale : une crevaison l'a contraint à changer de roue, faisant chuter le pilote Toyota de la deuxième à la cinquième place.

Solberg a également été victime d'une crevaison vers la fin de la spéciale précédente (BioBio), longue de 8,78 km, mais il a réussi à conserver la tête avant de remporter une victoire finale dont il avait grandement besoin pour ses espoirs de titre. Le Suédois a ainsi récolté 34 points après avoir remporté la Power Stage et terminé deuxième au classement du Super Sunday.

Alors qu'Ogier a décroché son 120e podium, égalant ainsi le record en la matière, et que Fourmaux a complété le ptop 3, Pajari s'est révélé être le principal bénéficiaire de la crevaison d'Evans en terminant quatrième devant son rival au titre. Le Finlandais n'a pas réussi à retrouver la vitesse qui lui avait permis de s'imposer lors des trois manches précédentes en Estonie, en Finlande et au Paraguay, ce qui l'a laissé seul en cinquième position pendant la majeure partie du rallye.

Pajari compte désormais 17 points de retard sur Evans dans la course au titre, ce dernier ayant récupéré quatre points bonus grâce à sa deuxième place lors de la Power Stage.

Esapekka Lappi (Hyundai) a terminé sixième après avoir peiné à trouver vitesse et confiance pour ce qui pourrait être sa dernière apparition en Rally1.

Josh McErlean (M-Sport-Ford) a survécu à un choc contre un talus et un arbre dimanche, avant de terminer septième. McErlean s'en est mieux sorti que son coéquipier Jon Armstrong, qui a connu une fin d'épreuve frustrante après avoir fait un tonneau alors qu'il occupait la sixième place lors de la huitième spéciale.

Thierry Neuville (Hyundai) a abandonné le rallye samedi après être partie en tonneaux à grande vitesse lors de la septième spéciale. Heureusement, le pilote et son copilote, Martijn Wydaeghe, s'en sont sortis indemnes. Takamoto Katsuta (Toyota) a connu un nouveau rallye difficile après avoir abandonné dès la première spéciale, sa GR Yaris s'étant retrouvée enlisée.

Yohan Rossel (Lancia) a remporté la victoire en WRC2 devant Robert Virves, qui a décroché le titre WRC2 Challengers, tandis qu'Ali Turkkan s'est adjugé le titre Junior WRC.

scratchs du Dimanche ES13 26,82km Carampangue 1 E. Evans ES14 8,78km BioBio 1 O. Solberg ES15 26,82km Carampangue 2 S. Ogier ES16 8,78km BioBio 2 O. Solberg

Rallye du Chili - Classement final provisoire

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 O. Solberg Toyota 2h17'09"5 2 S. Ogier Toyota +16"6 3 A. Fourmaux Hyundai +33"3 4 S. Pajari Toyota +1'33"9 5 E. Evans Toyota +2'22"3 6 E. Lappi Hyundai +5'07"0 7 J. McErlean Ford M-Sport +7'31"5 8 Y. Rossel Lancia (WRC2) +9'31"0 9 R. Virves Skoda (WRC2) +10'24"0 10 G. Greensmith Toyota (WRC2) +10'58"2