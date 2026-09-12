Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

Oliver Solberg a conservé son avance de 10"1 sur Elfyn Evans au Rallye du Chili après une matinée mouvementée ce samedi, marquée notamment par les tonneaux spectaculaires de Thierry Neuville (Hyundai) et de Jon Armstrong (M-Sport Ford).

Solberg a entamé la matinée avec 10"1 d'avance sur Evans, mais ses difficultés à trouver le bon feeling au volant de sa Toyota GR Yaris ont permis à son coéquipier de réduire l'écart à 7"2 avant la dernière spéciale de la boucle.

Le leader a été menacé dans la neuvième spéciale (María las Cruces, 28,31 km), où Evans a signé un chrono qui semblait lui promettre le scratch. Cependant, Solberg a été exceptionnel dans la dernière partie du parcours pour devancer Evans de 2"9 et ainsi retrouver une avance de 10"1.

De manière assez incroyable, les deux hommes ont signé exactement le même temps sur l'ensemble de la boucle matinale, composée de spéciales sur une surface sèche et cassante, particulièrement éprouvantes pour les pneus.

"Je suis content [de ce scratch]. C'était horrible", a déclaré Solberg, stupéfait d'avoir remporté la neuvième spéciale. "J'ai essayé de préserver les pneus au début et d'attaquer à la fin. Ce n'était pas une matinée parfaite, mais c'était une matinée sans erreur."

Les quatre premiers se tiennent en 20 secondes à l'issue de la boucle, alors que Sébastien Ogier et Adrien Fourmaux se sont montrés les plus rapides et ont tenté de revenir sur Solberg et Evans.

La matinée a été mouvementée au Chili... Photo de: Hyundai

Ogier a pris l'avantage sur Fourmaux au classement général après avoir remporté la septième spéciale. Le Français a récidivé dans la huitième, cette fois en devançant Fourmaux de 2"5 pour porter son avance à 4"2 sur son équipier. Ogier ne comptait alors que 9"3 de retard sur la tête et 2"1 sur Evans.

Mais le phénomène de balayage et la stratégie pneumatique ont de nouveau changé la donne dans María las Cruces. Avec des pneus durs, Ogier y a concédé 10"7 à Solberg et a également perdu la troisième place au profit de Fourmaux, dont le choix de gommes plus tendres s'est avéré payant.

"Je me sens vraiment bien. C'était une spéciale assez agréable à piloter, très fluide avec beaucoup de virages. J'ai vraiment pris du plaisir avec la voiture. Je me sens en confiance dans la voiture, donc c'est une bonne chose", a déclaré Fourmaux, qui a rejoint l'assistance de la mi-journée à 18"1 du leader.

La situation est moins encourageante pour le principal rival d'Evans au championnat, Sami Pajari. Le vainqueur des trois derniers rallyes a manqué de confiance dans les conditions meubles et a évité de peu une grosse sortie de route contre un talus dans la huitième spéciale, avant de rejoindre l'assistance en cinquième position, à 50"5 de Solberg et à 40"4 d'Evans.

Pajari était arrivé au Chili avec 20 points de retard sur Evans au championnat.

Neuville et Armstrong indemnes après des tonneaux spectaculaires

VIDÉO - Neuville en tonneaux au Rallye du Chili

Alors que la lutte en tête était passionnante, les événements n'ont pas manqué derrière.

Le rallye de Neuville s'est brutalement arrêté dans la septième spéciale (Pelún) lorsqu'il a élargi sa trajectoire à haute vitesse, 8,3 km après le départ, ce qui a projeté sa Hyundai i20 N Rally1 dans une série de tonneaux à haute vitesse. Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe, alors sixièmes, sont sortis indemnes de l'accident, mais leur voiture est détruite.

"En gros, je suis arrivé un peu trop vite dans une compression et j'ai été éjecté de la trajectoire, avant de partir en tonneaux", a expliqué le Belge. "Heureusement, Martijn et moi allons bien. Nous avions essayé d'attaquer ce matin pour récupérer des positions, c'était notre objectif et nous n'avions rien à perdre. Nous avons tenté notre chance, mais nous étions évidemment un peu trop rapides."

"Nous devons évaluer s'il y a une raison de repartir [dimanche]. Nous devons voir l'ampleur des dégâts et je pense que le plus important est de faire un reset et de se concentrer sur la Sardaigne."

Armstrong a ensuite couché sa Ford Puma Rally1 de M-Sport sur le côté après avoir percuté un talus dans l'ES8. L'Irlandais est parvenu à rallier l'arrivée malgré d'importants dégâts à l'avant de la voiture, mais il a ensuite abandonné pour la journée de samedi.

"La voiture sous-virait et nous sommes partis vers l'extérieur avant de percuter un talus et de nous retrouver sur le côté", a déclaré Armstrong, abattu. "Je ne sais plus quoi faire parce que j'essaie d'être prudent et j'ai quand même des problèmes. C'est très, très difficile en ce moment."

Cela a permis à Esapekka Lappi de prendre la sixième place, même s'il compte plus de trois minutes de retard, tandis que Josh McErlean, chez M-Sport-Ford, est septième après avoir perdu du temps à cause d'une crevaison à l'arrière gauche dans la septième spéciale.

Le leader de la veille en WRC2, Nikolay Gryazin, a également été victime d'un accident et de tonneaux dans la septième spéciale. Sa Lancia a pris feu après l'accident, mais l'incendie a rapidement été maîtrisé et l'équipage est sorti indemne.

Yohan Rossel a hérité de la tête de la catégorie après que Robert Virves a lui aussi été victime d'une crevaison dans la même spéciale.

Rallye du Chili - Classement après l'ES9

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 O. Solberg Toyota 1h35'15"1 2 E. Evans Toyota +10"1 3 A. Fourmaux Hyundai +18"1 4 S. Ogier Toyota +20"0 5 S. Pajari Toyota +50"5 6 E. Lappi Hyundai +3'13"17 7 J. McErlean Ford M-Sport +3'55"8