Solberg de retour en WRC au Rallye d'Espagne

Le jeune pilote de 19 ans a officialisé ce lundi sa participation à la onzième manche du Championnat du monde des Rallyes programmée en Espagne du 14 au 17 octobre prochains. Ayant la particularité d'être disputée totalement sur l'asphalte après une décennie de mixité terre-asphalte, l'épreuve espagnole marquera les débuts du Suédois sur cette surface en WRC après déjà deux apparitions dans la WRC sur la neige de l'Arctic Rally puis sur la terre kenyane cette année. Même s'il s'attendra à un rallye totalement différent du côté de Salou, Oliver Solberg pourra s'appuyer sur l'expérience acquise lors de sa victoire décrochée en juin dernier sur le Rally di Alba, une épreuve du calendrier italien disputée sur asphalte.

"C'est fantastique d'être de retour dans une WRC", s'est réjouit Solberg. "Lorsque j'ai piloté la Hyundai i20 Coupé WRC à Alba au début de l'année, l'expérience était tout simplement incroyable. C'est sûr que j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. Ce sera un défi impressionnant. Et le fait d'aller en Espagne dans cette voiture est aussi très spécial. Il y a quelque chose de si spectaculaire dans les spéciales là-bas et, bien sûr, nous savons tous que les fans sont très nombreux. Aller en Catalogne avec la bonne voiture sera quelque chose de formidable."

"En plus de cela, comme nous le savons, cette génération de voitures est presque terminée, ce sera l'une des dernières courses avec ces voitures – donc c'est un vrai privilège d'être dedans et de courir à nouveau. Je sais que je parle beaucoup de mes rêves et de leur réalisation, mais là c'est pareil, c'est un autre rêve qui se réalise et je dois dire un grand merci à Andrea [Adamo] et à l'équipe."

Oliver Solberg est dans le viseur pour intégrer potentiellement l'équipe Hyundai dès la saison prochaine, et Andrea Adamo est convaincu que cette participation est une étape nécessaire pour sa progression.

"Bien sûr, dans le cadre du processus de construction de la carrière d'Oliver, il est important de le laisser accumuler plus de kilomètres sur l'asphalte avec la WRC", a expliqué le directeur de l'équipe Hyundai. "L'Espagne étant très probablement l'une des courses qui resteront [au calendrier] à l'avenir, c'est la meilleure opportunité pour lui. Après quelques réflexions pour courir en WRC et dans la voiture WRC, je suis heureux de voir [cela]."